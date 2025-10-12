Лидер ХАМАС Бадран: мы не будем участвовать в подписании соглашения по Газе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Второй этап переговоров об установлении мира в анклаве будет более трудным
Второй этап переговоров об установлении мира в анклаве будет более трудным Фото:

Палестинское движение ХАМАС не будет участвовать в процедуре подписания соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Об этом 12 октября сообщил лидер движения Хоссам Бадран в интервью AFP. Согласно его заявлению, на переговорах ХАМАС будут представлять посредники от Египта и Катара.

«ХАМАС не будет принимать участие в процедуре подписания соглашения о прекращении огня на территории сектора Газа. Движение будет представлено посредниками из Египта и Катара», — сообщил Бадран, передают «Известия». Он также назвал идею об изгнании представителей ХАМАС из Газы, предложенную в мирном плане президента США Дональда Трампа, абсурдной, отметив, что данная территория — их Родина.

Отмечается, что в дальнейшем переговорный процесс может осложниться. Второй этап обсуждений по мирному урегулированию в анклаве будет более сложным и затянется из-за необходимости детальных консультаций по основным вопросам, включая безопасность, контроль над территорией и возвращение местных жителей.

Ранее, 6 октября, в Шарм-эш-Шейхе возобновились непрямые переговоры между делегациями Израиля и ХАМАС при посредничестве Египта и Катара. Стороны уже обменялись списками заложников и заключенных для возможного освобождения в рамках готовящегося соглашения о прекращении огня. К переговорам также подключились представители США и Турции.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Палестинское движение ХАМАС не будет участвовать в процедуре подписания соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Об этом 12 октября сообщил лидер движения Хоссам Бадран в интервью AFP. Согласно его заявлению, на переговорах ХАМАС будут представлять посредники от Египта и Катара. «ХАМАС не будет принимать участие в процедуре подписания соглашения о прекращении огня на территории сектора Газа. Движение будет представлено посредниками из Египта и Катара», — сообщил Бадран, передают «Известия». Он также назвал идею об изгнании представителей ХАМАС из Газы, предложенную в мирном плане президента США Дональда Трампа, абсурдной, отметив, что данная территория — их Родина. Отмечается, что в дальнейшем переговорный процесс может осложниться. Второй этап обсуждений по мирному урегулированию в анклаве будет более сложным и затянется из-за необходимости детальных консультаций по основным вопросам, включая безопасность, контроль над территорией и возвращение местных жителей. Ранее, 6 октября, в Шарм-эш-Шейхе возобновились непрямые переговоры между делегациями Израиля и ХАМАС при посредничестве Египта и Катара. Стороны уже обменялись списками заложников и заключенных для возможного освобождения в рамках готовящегося соглашения о прекращении огня. К переговорам также подключились представители США и Турции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...