Израиль и ХАМАС передали друг другу списки заложников

Палестинское движение ХАМАС и Израиль через международных посредников передали друг другу списки заложников и заключенных, которых планируется освободить в рамках готовящегося соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Об этом сообщил представитель ХАМАС Тахер ан-Нуну.
«Сегодня мы обменялись списками заложников и заключенных, которых следует освободить в соответствии с оговоренными ранее критериями», — объявил ан-Нуну, говорится в telegram-канале ХАМАС. Точное количество фигурирующих в списках лиц не раскрывается, однако отмечается, что речь идет о «согласованном числе» заключенных. Ан-Нуну отметил, что переговоры проходят «в оптимистичной атмосфере», а посредники «прилагают колоссальные усилия» для достижения соглашения.
Согласно информации египетских СМИ, в списках фигурируют известные палестинские деятели. Среди них — один из лидеров движения ФАТХ Марван Баргути, лидер военного крыла ХАМАС «Бригад Иззэддина аль-Кассама» на Западном берегу реки Иордан Аббас ас-Сейид, а также генеральный секретарь Народного фронта освобождения Палестины Ахмед Саадат.
В Шарм-эш-Шейхе, 6 октября, возобновились непрямые переговоры между делегациями Израиля и ХАМАС. В качестве посредников выступают представители Египта и Катара. Со стороны США в консультациях участвуют специальный посланник президента Стивен Уиткофф и старший советник Трампа Джаред Кушнер. Кроме того, к переговорам подключилась делегация Турции во главе с руководителем национальной разведорганизации Ибрагимом Калыным.
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси выступил с приглашением в адрес американского лидера Дональда Трампа принять участие в церемонии подписания соглашения, направленного на урегулирование ситуации в секторе Газа. По его словам, в случае достижения договоренности он ожидает, что президент Трамп посетит Египет.
