Фантастически дебютировавший в НХЛ Гридин рассказал URA.RU, что его связывает с Курганом

Уроженец Кургана Матвей Гридин впечатляюще дебютировал в НХЛ в составе канадского клуба «Калгари Флэймз», попав в мировую повестку с голом в ворота «Эдмонтон Ойлерз». Курганцы восхитились успехом земляка и начали искать, где он жил и где учился в Кургане. 19-летний спортсмен эксклюзивно рассказал URA.RU, что его связывается с нашим городом.
«Я в Кургане вообще не жил. Родители уже жили в Хабаровске. Были в гостях в Кургане и получилось, что я там родился (1 марта 2006 года). Родственников в Кургане нет. Все детство я провел в Хабаровске», — пояснил Гридин.
Хоккеист пожелал удачи юным курганским спортсменам. Любой успех в большом спорте зависит от упорных многочасовых тренировок. Матвей рассказал о том, как строится его тренировочный день: «Просыпаюсь, завтракаю, тренировка (лед, зал). После этого иду домой в основном занимаюсь своими делами в том числе учебой и т.д.» Гринин уточнил, что учится заочно в одном из российских вузов.
Гридин встал на коньки в два года. С 2012 по 2015 год он занимался в хабаровском «Амуре», затем продолжил обучение в петербургских хоккейных школах: ГСДЮШОР (2015–2018), «Шторм» (2018–2019), «Динамо-Юниор» (2019–2020) и «Спартак» (2020–2021). Сезон-2021/22 провёл в омском «Авангарде», после чего переехал в Северную Америку для продолжения карьеры.
Матвей — первый уроженец Кургана, выступающий в НХЛ. Его дебют состоялся в матче регулярного чемпионата против «Эдмонтон Ойлерз», где он отметился результативным рикошетом на 33-й минуте встречи. До старта сезона Гридин успел проявить себя, забив три гола в предсезонных матчах.
