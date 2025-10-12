Коварный понедельник: какой силы будет магнитная буря 13 октября 2025, прогноз

Геомагнитная обстановка в середине октября 2025 года ожидается нестабильной. Лаборатория солнечной астрономии сообщает о вероятности геомагнитных возмущений 13 октября, что может повлиять на самочувствие метеочувствительных людей. 12 октября уже фиксируются колебания магнитного поля Земли. Подробнее в материале URA.RU.
Солнечная активность в октябре: последние данные
По информации Лаборатории солнечной астрономии, текущая ситуация на Солнце характеризуется умеренной активностью. 12 октября, в 05:47 по московскому времени зафиксирована солнечная вспышка уровня C1.5, классифицируемая как «обычная». Вспышка началась в 05:19, достигла пика в 05:47 и завершилась к 05:56. Она произошла в области 4246 солнечной поверхности.
Это единственная вспышка класса C и выше за текущие сутки. Вспышки классов M и X, которые считаются более мощными и потенциально опасными, не регистрировались.
В настоящий момент специалисты отмечают, что на Солнце не наблюдается новых вспышек. Индекс солнечной активности, рассчитываемый по данным за последние 48 часов, находится на среднем уровне.
Важно отметить, что 12 октября уже наблюдаются геомагнитные возмущения с индексом Kp = 4, что указывает на возбужденное состояние магнитосферы Земли. Согласно краткосрочному прогнозу, в ближайшие 24 часа возможно усиление геомагнитной активности до уровня G1.0 (Kp = 5), что соответствует слабой магнитной буре.
Прогноз магнитной бури на 13 октября 2025 года
Согласно расчетным данным Лаборатории солнечной астрономии, вероятность возникновения магнитной бури 13 октября составляет 51%. При этом общая вероятность геомагнитных возмущений оценивается в 35%, а вероятность спокойной магнитосферы — в 14%. Такое распределение вероятностей говорит о том, что геомагнитная обстановка будет нестабильной.
Прогнозное значение индекса Ap на 13 октября составляет 10, что указывает на умеренные геомагнитные колебания. Индекс F10.7, характеризующий поток радиоизлучения Солнца, ожидается на уровне 135, что соответствует средней солнечной активности.
Стоит отметить, что эти прогнозы приведены для средних широт по всемирному времени (UTC+00). Для московского региона (UTC+03) и других городов России временные рамки могут несколько отличаться.
Что такое магнитные бури и как они влияют на человека
Магнитные бури представляют собой возмущения магнитосферы Земли, вызванные взаимодействием солнечного ветра с магнитным полем нашей планеты. Они возникают вследствие корональных выбросов массы или высокоскоростных потоков солнечного ветра, исходящих от корональных дыр на поверхности Солнца.
Интенсивность магнитных бурь измеряется по шкале G (от G1 до G5) или по планетарному индексу Kp (от 0 до 9). Прогнозируемая на 13 октября геомагнитная активность не превысит уровня G1 (Kp = 5), что соответствует слабой магнитной буре.
Даже слабые магнитные бури могут оказывать влияние на самочувствие метеозависимых людей, особенно тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, артериальной гипертонией, вегето-сосудистой дистонией и другими хроническими недугами. Часто наблюдаются такие симптомы, как головная боль, головокружение, повышенная утомляемость, нарушения сна, скачки артериального давления и обострения хронических заболеваний.
Как снизить влияние магнитных бурь на организм
Чтобы минимизировать негативное воздействие геомагнитных колебаний на организм, специалисты рекомендуют:
- Следить за режимом дня — обеспечить полноценный сон продолжительностью не менее 7-8 часов, ложиться и вставать в одно и то же время.
- Контролировать питание — ограничить потребление жирной, соленой и острой пищи, отдавать предпочтение легкоусвояемым продуктам, богатым витаминами и минералами.
- Увеличить потребление жидкости — пить больше чистой негазированной воды, травяные чаи, натуральные соки.
- Снизить физические и эмоциональные нагрузки — в периоды геомагнитных возмущений желательно избегать интенсивных тренировок и стрессовых ситуаций.
- Проводить больше времени на свежем воздухе — регулярные неспешные прогулки помогают нормализовать кровообращение и насытить организм кислородом.
- Контролировать артериальное давление — людям с гипертонией необходимо регулярно измерять давление и при необходимости корректировать прием лекарственных препаратов (по согласованию с врачом).
- Применять методы релаксации — медитация, дыхательная гимнастика, аутотренинг помогут снизить негативное влияние геомагнитных колебаний на нервную систему.
