Магнитные бури в октябре 2025: какие дни станут тяжелыми для метеозависимых

В октябре 2025 года геомагнитная обстановка будет не стабильной. Самый высокий уровень активности придется на первую половину октября. Вторая половина месяца окажется более спокойной, не оказывая влияния на здоровье метеозависимых людей. URA.RU подготовило подробный прогноз магнитных бурь на октябрь 2025.
Прогноз магнитных бурь на октябрь 2025
Магнитная буря в начале октября
По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСФЗ РАН, месяц начнется с серьезных магнитных бурь. 1 октября пройдет спокойно — магнитосфера достигнет 2 баллов по Кр-индексу. Это «зеленый» уровень геомагнитной активности, который не влияет на организм человека.
Однако уже 2 октября ожидается резкий скачок до 5 баллов по Кр-индексу. Это «красный» уровень, означающий возникновение магнитной бури первого уровня (G1). У метеозависимых людей могут появиться головные боли и повышенная раздражительность. Также колебания магнитосферы могут негативно повлиять на работу электроприборов.
Больше в течение месяца подобных скачков не ожидается. Однако, по информации специалистов, с 3 по 5 октября магнитосфера будет возбужденная и продержится на уровне 4 баллов по Кр-индексу. Это «оранжевый» уровень, который не так опасен, как «красный», но может провоцировать слабость и раздражительность.
С 7 по 11 октября геомагнитная обстановка будет спокойной, варьируясь от двух до трех баллов. 12 и 13 октября уровень колебаний магнитосферы снова вырастет до 4 баллов.
Спокойная магнитосфера во второй половине октября
Вторая половина октября, по данным специалистов, будет спокойной. В течение двух недель лишь 26 октября уровень магнитосферы поднимется до 4 уровня. В остальные дни уровень будет колебаться от двух до трех баллов, не создавая проблем для метеозависимых людей.
Что такое магнитные бури и как они влияют на здоровье
Магнитные бури — периоды повышенной геомагнитной активности, которые возникают в результате солнечных вспышек и приводят к нарушениям магнитного поля Земли. Для определения степени активности подобных явлений применяется шкала KP, значения которой колеблются от 0 — уровня полного спокойствия, до 9, указывающего на крайне сильную бурю. Ученые делят уровни так:
- Зеленый (0–3 балла): спокойно, влияние на здоровье минимальное;
- Оранжевый (4 балла): повышенная активность, возможны слабость, раздражительность;
- Красный (5 и более баллов): сильная буря, возможны сбои техники, ухудшение самочувствия.
Наибольшей восприимчивостью к воздействию магнитных бурь отличаются граждане в возрасте старше 50 лет, а также люди с сердечно-сосудистыми и хроническими заболеваниями. Эксперты отмечают, что даже у молодых людей в такие периоды возможно появление головных болей, колебаний артериального давления, чувства усталости и повышенной раздражительности.
Почему болит голова при магнитных бурях: мнение врача
В беседе с URA.RU невролог Юлия Каракулова рассказала, около 30% населения реагируют на магнитные бури. Это связано с изменениями в микроциркуляции крови и работой нервной системы. По ее словам, колебания в окружающей среде способны приводить к повышению артериального давления, появлению тревожности, слабости, головокружения, а также болям в области головы и сердца.
В этот период возможно обострение хронических заболеваний. Помимо этого, по словам врача, некоторые люди способны заранее почувствовать приближение подобных изменений по возникновению болей в суставах или в местах ранее перенесенных травм.
Юлия Караулова советует в данный период сократить физическую активность, уменьшить количество получаемой информации и обеспечить себе качественный сон. По словам специалиста, летом рекомендуется увеличить потребление жидкости и применять контрастный душ, а зимой — снизить объем употребляемой жидкости и соли в рационе.
