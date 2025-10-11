11 октября 2025

Тысячи челябинцев приняли участие в крестном ходе. Фото

Челябинцы вышли на крестный ход 12 октября
Челябинцы вышли на крестный ход 12 октября

Тысячи жителей Челябинска и близлежащих районов 12 октября приняли участие в крестном ходе, посвященном празднованию Собора святых Челябинской митрополии. Об этом сообщает пресс-служба епархии. Торжественное шествие началось утром у мемориала Золотая гора и продолжилось по улицам города до Кафедрального собора Рождества Христова, где в эти минуты проходит Божественная литургия.

«Первый крестный ход, посвященный празднованию Собора святых Челябинской митрополии, собрал тысячи верующих южноуральцев. Он подошел к собору Рождества Христова, где сейчас начнется Божественная литургия», — написал telegram-канал «Православие на Южном Урале».

Крестный ход возглавили митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий, митрополит Челябинский и Миасский Алексий, а также архиереи Русской православной церкви. По словам представителей епархии, участие в празднике также принимает митрополит Аргентинский и Южноамериканский Леонид.

В шествии участвовали архиереи, священнослужители и прихожане из разных районов региона. Торжественное богослужение транслирует телеканал «Союз».

