Тысячи жителей Челябинска и близлежащих районов 12 октября приняли участие в крестном ходе, посвященном празднованию Собора святых Челябинской митрополии. Об этом сообщает пресс-служба епархии. Торжественное шествие началось утром у мемориала Золотая гора и продолжилось по улицам города до Кафедрального собора Рождества Христова, где в эти минуты проходит Божественная литургия.
«Первый крестный ход, посвященный празднованию Собора святых Челябинской митрополии, собрал тысячи верующих южноуральцев. Он подошел к собору Рождества Христова, где сейчас начнется Божественная литургия», — написал telegram-канал «Православие на Южном Урале».
Крестный ход возглавили митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий, митрополит Челябинский и Миасский Алексий, а также архиереи Русской православной церкви. По словам представителей епархии, участие в празднике также принимает митрополит Аргентинский и Южноамериканский Леонид.
В шествии участвовали архиереи, священнослужители и прихожане из разных районов региона. Торжественное богослужение транслирует телеканал «Союз».
