Афганистан подвел итоги ночной битвы с Пакистаном

В результате ночных боестолкновений на границе Афганистана и Пакистана погибли 58 пакистанских военнослужащих, еще 30 получили ранения. Об этом сообщил пресс-секретарь верховного лидера Афганистана Забиулла Моджахед на пресс-конференции в Кабуле.
"В ночных боестолкновениях между военными Исламского Эмирата Афганистан и армии Пакистана убиты 58 пакистанских солдат, еще 30 получили ранения. В ходе этой операции силами Исламского Эмирата захвачено значительное количество оружия", — приводит слова Моджахеда портал Tolo news.
Пресс-секретарь также добавил, что в результате данных столкновений погибло или было ранено свыше 20 бойцов Исламского Эмирата. Он отметил, что проведение ночной операции возмездия было приостановлено по просьбе Катара и Саудовской Аравии.
Накануне вечером в ряде пограничных районов между Афганистаном и Пакистаном развернулись интенсивные бои. Об этом сообщил новостной портал Tolo News. По имеющейся информации, талибы осуществили координированные атаки на пограничные посты Пакистана с разных направлений. Сообщалось, что подразделения пакистанских вооруженных сил в ряде регионов оставили занимаемые позиции и отступили. В результате чего афганские формирования взяли под контроль несколько десятков пограничных блокпостов, расположенных на территории Пакистана. В частности, боевые столкновения проходили в провинциях Кунар, Нангархар, Гильменд и Кандагар.
