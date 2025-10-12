Вечером в ряде пограничных районов между Афганистаном и Пакистаном развернулись интенсивные бои. Об этом сообщил новостной портал Tolo News. По имеющейся информации, талибы осуществили координированные атаки на пограничные посты Пакистана с разных направлений. Сообщалось, что подразделения пакистанских вооруженных сил в ряде регионов оставили занимаемые позиции и отступили. В результате чего афганские формирования взяли под контроль несколько десятков пограничных блокпостов, расположенных на территории Пакистана.
В частности, боевые столкновения проходили в провинциях Кунар, Нангархар, Гильменд и Кандагар. Они находятся рядом с линией Дюранда — 2640-километровой неразмеченной границы между Афганистаном и Пакистаном. Ее происхождение связано с двумя англо-афганскими войнами, в ходе которых Великобритания стремилась расширить территорию Британской Индии. Подробнее о том, где находятся эти два государства, их местоположение, где проходили бои и что означает линия Дюранда — в материале URA.RU.
Где на карте находятся Афганистан и Пакистан
Афганистан расположен в Центральной Азии. При этом его также относят к странам Южной Азии. Согласно данным за 2021 год, численность населения там составляет больше 40 млн человек. Территория страны не имеет выхода к морю и размещается в северо-восточной части Иранского нагорья. Афганистан граничит с Ираном на западе, с Пакистаном — на юге и востоке, на севере — с Туркменистаном, Узбекистаном и Таджикистаном, а на крайнем востоке — с Китайской Народной Республикой. Кроме того, на востоке страна соприкасается с территорией Кашмира, статус которой оспаривают Индия, КНР и Пакистан. Столицей государства является город Кабул.
Пакистан находится в Южной Азии и был основан в 1947 году после раздела Британской Индии. Государство граничит с Ираном на юго-западе, с Афганистаном на северо-западе и севере, с Китаем на северо-востоке и с Индией на востоке, а с юга его берега омывают воды Аравийского моря. Административным центром страны является город Исламабад. Согласно переписи населения, проведенной в 2023 году, Пакистан занимает пятое место в мире по численности населения, в котором проживает свыше 241 млн человек.
На карте ниже указано территориальное расположение этих двух государств. Также там отмечены места, где проходили бои.
Что известно о боях между двумя странами
Согласно информации, предоставленной Al Jazeera и Tolo News, обострение ситуации началось после того, как 9 октября пакистанские военные нанесли удар по приграничным районам афганской провинции Кунар. Местные источники сообщают, что в результате этой атаки были убиты несколько высокопоставленных представителей командования талибов, в том числе один из полевых командиров.
На следующий день талибы осуществили артиллерийский обстрел позиций пакистанских пограничников в районе Читрала. Впоследствии стороны обменялись взаимными обстрелами вдоль восточных и южных границ.
Как сообщает пакистанский телеканал SAMAA TV со ссылкой на источник в силовых структурах, огонь с территории Афганистана был открыт без какого-либо повода. Представители сил безопасности заявили, что в ответ пакистанская армия нанесла удары, в результате чего были разрушены несколько афганских постов, а число погибших среди афганских военнослужащих, по их данным, достигло нескольких десятков.
Впоследствии столкновения охватили всю восточную и южную части границы, перейдя в интенсивную фазу. Первые сообщения о жертвах поступили в тот же день. Портал Tolo news сообщал о гибели пятерых военнослужащих Пакистана. Афганская сторона утверждала, что удары были нанесены в ответ на обстрел их территории. Позже вечером стало известно об увеличении числа погибших пакистанских военных как минимум до 12 человек. Ночью 12 октября Министерство обороны Афганистана объявило об успешном завершении военной «Операции возмездие» против Пакистана. Представители афганских властей заявили, что в случае повторных нарушений государственной границы вооруженные силы предпримут необходимые меры для обеспечения территориальной целостности страны.
Что такое линия Дюранда
Ожесточенные бои велись в провинциях Кунар, Нангархар и Гильменд. Боестолкновения прошли также и в уезде Шорабак провинции Кандагар. Эти территории находятся в непосредственной близости к линии Дюранда.
Линия Дюранда представляет собой госграницу между Афганистаном и Пакистаном, протяженность которой составляет приблизительно 2 640 километров. Она была проведена в 1893 году на основании соглашения, заключенного между Британской Индией и эмиром Афганистана Абдур-Рахманом Ханом. Название эта линия получила в честь британского дипломата сэра Генри Мортимера Дюранда, который возглавлял комиссию, ответственную за проведение демаркации границы.
После разделения Британской Индии в 1947 году контроль над этой границей перешел Пакистану. Однако Афганистан не признал ее как официальную. Из-за этого уже много лет этот район остается одним из самых спорных и неспокойных в Южной Азии. Линия проходит через горные районы, где живут пуштунские племена. Эти племена исторически обитают по обе стороны границы. Из-за сложного рельефа и тесных связей между жителями контролировать территорию очень трудно. В этом регионе часто происходят вооруженные столкновения, процветает контрабанда и действуют экстремистские группировки.
