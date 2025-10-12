В Татарстане около полудня 11 октября пятеро взрослых отправились на прогулку по реке Кама на моторной лодке и не вернулись к назначенному времени. Их лодка затонула в 200 метрах от берега, доплыть до суши и попросить помощи смогли только две женщины. В течение ночи сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) осуществляли поисковые мероприятия на акватории Камы, однако обнаружить пропавших не удалось.
Еще два мужчины и одна женщина числятся пропавшими без вести. Что на данный момент известно об инциденте — в материале URA.RU.
Подробности происшествия
Утром 12 октября, примерно в 06:59 по местному времени, охранник лодочной станции, расположенной неподалеку от города Чистополя, сообщил, что к нему обратились две женщины. По их словам, вчера вечером, около 20:00 в Рыбно-Слободском районе, их моторная лодка затонула примерно в 200 метрах от берега.
Женщины самостоятельно добрались до ближайшего острова и попросили о помощи, обратившись с просьбой организовать поиски остальных участников происшествия — двух мужчин и одной женщины, заявили в Главном управление МЧС России по Татарстану.
Как идут поиски людей
"Инспекторы ГИМС в ночное время вели поиски в акватории реки, результатов они не дали. В 06:00 12 октября для проведения поисковых работ выехали спасатели ЗПСО №3 поисково-спасательной службы РТ", — заявили в ГУ МЧС России по Республике Татарстан. Информация размещена в telegram-канале.
Поиски в районе Чистополя на данный момент продолжаются. На место направлена оперативная группа Чистопольского пожарно-спасательного гарнизона.
Также и Приволжская транспортная прокуратура осуществляет проверку на предмет соблюдения норм законодательства, регулирующих безопасность судоходства. В рамках данной проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, и при выявлении нарушений будут приняты соответствующие меры реагирования, говорится в telegram-канале ведомства.
