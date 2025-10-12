ВСУ уничтожили своих солдат за попытку сдаться в плен в Харьковской области

Группа украинских военнослужащих, которые пытались сдаться в плен российской армии в Харьковской области, была уничтожена ударами своих же дронов. Об этом сообщает ТАСС.
«На одном из участков фронта в Харьковской области группа украинских военнослужащих, которая долго была без провизии и поддержки командования, уничтожена дронами ВСУ», — рассказал источник в силовых структурах. Его слова приводит ТАСС.
Он подчеркнул, что количество беспилотников было значительным. По его словам, в результате атаки БПЛА погибли не менее шести украинских военнослужащих. Собеседник агентства также уточнил, что масштабный налет беспилотных аппаратов произошел в тот момент, когда ВСУ пытались перейти на российскую сторону.
Ранее стало известно, что по информации, предоставленной российскими силовыми структурами, военнослужащие 156-го отдельного батальона 118-й бригады территориальной обороны ВСУ заявили об отказе выполнять роль «козлов отпущения» и «пушечного мяса». Как уточнил источник, командование подразделения разместило соответствующее заявление на своей странице в социальных сетях. В тексте обращения отмечается, что личный состав батальона отправляют на выполнение опасных задач в проблемных населенных пунктах без какой-либо поддержки со стороны командования, передает 360.ru.
