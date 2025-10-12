ВСУ атаковали гражданский грузовик в Белгородской области

Украинский беспилотник атаковал гражданский грузовой автомобиль на территории одного из предприятий в поселке Пролетарский Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. В результате происшествия пострадал мужчина, его с осколочным ранением лица и баротравмой госпитализировали в областную клиническую больницу.
«ВСУ продолжают наносить удары по нашему региону. Пострадал мирный житель. В поселке Пролетарский Ракитянского района беспилотник атаковал грузовой автомобиль на территории предприятия. Мужчину с осколочным ранением лица и баротравмой бригада СМП доставляет в областную клиническую больницу. Транспортное средство повреждено», — сообщил Гладков. Об этом он заявил в своем telegram-канале. Грузовик получил механические повреждения.
Атаки беспилотников зафиксированы сразу в нескольких населенных пунктах. По данным губернатора, в селе Чайки Белгородского района FPV-дрон повредил легковой автомобиль и частный жилой дом. В городе Шебекино три беспилотника атаковали местное предприятие, где повреждены кровли, окна и фасады двух зданий. В Грайвороне в результате сброса взрывных устройств с дронов выбиты окна в частном доме, пострадали фасад и остекление коммерческого объекта, перебита газовая труба.
В селе Дорогощь Грайворонского округа удары FPV-дронов пришлись по навесу здания сельхозпредприятия и грузовику КамАЗ. В селе Мокрая Орловка дрон атаковал автомобиль, разбив переднюю часть кузова.
В хуторе Леоновка Валуйского округа и в поселке Уразово зафиксированы повреждения частных домов: выбиты окна, нарушена целостность кровли, пробиты крыша и потолок, а также повреждено остекление. На данный момент последствия атак уточняются.
