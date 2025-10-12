Более 30 сбитых дронов и пострадавший мирный житель: карта ударов ВСУ на 12 октября

В ночь на 12 октября средствами противовоздушной обороны были ликвидированы 32 украинских беспилотника самолетного типа. Из них 15 дронов были сбиты в небе над Белгородской областью, еще 15 — над Брянской областью, а два аппарата уничтожены над территорией Смоленской области.
В результате ударов в одном из белгородских сел бы ранен мирный житель. Также в другом поселке Северный детонация дрона привела к тому, что в четырех домах были выбиты окна. Подробнее о ночных атаках ВСУ — в материале URA.RU.
Белгородская область
В селе Головчино Грайворонского округа в результате падения обломков сбитого FPV-дрона был ранен местный житель. Мужчина, получивший минно-взрывную травму и касательное осколочное ранение головы, самостоятельно обратился за медицинской помощью в Борисовскую центральную районную больницу, где ему оказали необходимое лечение. Дальнейшая терапия будет проводиться в амбулаторных условиях.
В Белгородском районе также зафиксированы атаки беспилотников ВСУ. По предварительным данным, жертв среди гражданского населения нет. Как сообщил в telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков, в поселке Северный из-за детонации сбитого БПЛА в четырех частных домов выбиты окна, повреждены фасады и заборы. Кроме того, повреждения получили пять легковых автомобилей и одна единица специализированной техники. Данные о последствиях инцидента уточняются.
Брянская область
В регионе, в частности, на территории Клинцовского и Суражского районов ночь. была объявлена ракетная опасность. Также власти запустили систему оповещения для граждан. Спустя чуть менее часа режим опасности сняли. На данный момент известно, что пострадавших и разрушений на земле не зафиксировано. На местах падения обломков БПЛА работают оперативники, написал губернатор Александр Богомаз в telegram-канале.
Смоленская область
В регионе, как с ообщил губернатор Василий Анохин, в 00:30 (по мск) была объявлена беспилотная опасность. Системы ПВО привели в режим активной работы. Анохин порекомендовал местным жителям сохранять спокойствие и не подходит к окнам. Пока официальной информации о разрушениях на земле и раненых не поступало.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.