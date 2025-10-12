ВСУ начали экстренно затапливать канализационные коллекторы в городе Красноармейск (Покровск) Донецкой области, чтобы помешать продвижению российских штурмовых групп. Об этом сообщает telegram-канал Mash. Причиной таких действий украинской стороны стало использование российскими военными тактики проникновения в тыл противника через подземные коммуникации. Отмечается, что город окружен более чем на 70%, а российские подразделения уже закрепились в центральных районах.
Параллельно с этим российские военнослужащие продолжают наступление и на других направлениях. Так, военнослужащие контролируют поселок Загрызово, а в ДНР продолжаются ожесточенные бои. Успехи российских военных и карта СВО — в материале URA.RU.
Покровское направление
ВС РФ продолжают наступление на западном направлении. По информации военкора Евгения Лисицына, российские подразделения ВС РФ закрепились в районе шахты «Капитальная» и продвигаются к Мирнограду и Новопавловке. Кроме того, подтверждается освобождение населенного пункта Владимировка. Уточняется, что активные боестолкновения идут у Лысовки и Чунишино.
Также российские силы продолжают оказывать давление на оборону противника, используя артиллерию и бронетехнику. В районе шахты «Капитальная» ведется инженерное оснащение позиций. Продвижение затруднено из-за минных полей и плотной обороны украинских подразделений, но командование нацелено на дальнейшее расширение контролируемой территории.
Угледарское направление
Российские военные подразделения заняли населенный пункт Успеновка на Угледарском направлении, потеснив украинские формирования к реке Янчур. Одновременно ведется штурм Алексеевки и отмечено продвижение севернее Филии. Уточняется, что успехи стали результатом последовательных атак и грамотного маневрирования подразделений.
ДНР
Северское направление
На Северском направлении продолжаются ожесточенные бои в районе населенных пунктов Ямполь и Дроновка. В сообщении военкора подчеркивается, что российские силы успешно закрепились на ключевых позициях в районе водоема Поселковый, однако ситуация продолжает оставаться напряженной.
Константиновское направление
Российские войска активно продвигаются в направлении Константиновки, ключевого стратегического пункта в Донбассе. По информации военкора Лисицына, основные бои развернулись у населенного пункта Иванополье, расположенного юго-восточнее Константиновки. Уточняется, что ВС РФ ведут маневренные действия со стороны, чтобы расширить зону контроля.
Краснолиманское направление
Российские военные продолжают наносить удары по резервам ВСУ на Краснолиманском направлении. Основные удары наносятся российскими беспилотниками вдоль трассы Изюм — Каменка.
ВСУ перебрасывает военную технику в Звановку
Украинское командование перебрасывает дополнительные подразделения и военную технику в район населенного пункта Звановка в ДНР, а также в расположенное поблизости Свято-Покровское. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Эксперт отметил, что перемещение сил направлено на укрепление позиций украинской армии в этом секторе фронта.
Купянское направление
Российские военные взяли под контроль центр поселка Загрызово и продолжают наступление в южной части населенного пункта. Российские силы также продвигаются к району Юбилейный на окраинах Купянска.
Запорожское направление
Позиционные бои сохраняются на Запорожском направлении в районах Орехова, Приморского и Степногорска. Об этом пишет военкор Лисицын. Отмечается, что ожесточенные столкновения идут из-за попыток противника прорвать российскую оборону.
Украинское командование создает штрафные роты
Командование ВСУ формирует штрафные роты для офицеров-дезертиров и представителей неугодного офицерского состава в Сумской области. Об этом сообщили в российских силовых структурах. Уточняется, что в подразделения будут направлять военнослужащих, нарушивших дисциплину, дезертиров, а также офицеров, чья деятельность вызывает недовольство командования в частях.
ВС РФ освободили пять населенных пунктов за неделю
Российские войска за минувшую неделю освободили пять населенных пунктов в Харьковской и Запорожской областях, а также на территории ДНР. Кроме того, полностью уничтожена группировка ВСУ, окруженная южнее Клебан-Быкского водохранилища. Об этом сообщает корреспондент Валентин Трушнин, его слова приводит «Пятый канал».
Во время наступления российские ВКС нанесли удар по временному пункту дислокации ВСУ в Харьковской области с использованием авиационной бомбы ФАБ-3000. Применение этого боеприпаса массой три тонны позволило с высокой точностью уничтожить объект противника.
