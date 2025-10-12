Боль в суставах врач связал с признаками депрессии

Некоторые виды боли в суставах могут быть связаны с депрессивными состояниями у пациентов. Об этом рассказала доктор медицинских наук, врач высшей квалификационной категории, заместитель директора Института клинической медицины, заведующий кафедрой факультетской терапии имени академика А.И. Нестерова Пироговского университета Алеся Клименко.
«Субъективное ощущение боли может быть обманчивым, поэтому врач проводит дифференциацию боли на механическую, воспалительную и психогенную. Последняя может быть проявлением маскированной депрессии, когда эмоциональные переживания реализуются через физический дискомфорт», — сказала Клименко в разговоре с «Газетой.Ru».
Депрессивные расстройства нередко сопровождаются физическим недомоганием, включая общие болевые ощущения и ломоту в теле. По словам врача, до 60% пациентов с депрессией предъявляют соматические жалобы, среди которых наиболее распространенными являются боли различной локализации — в области суставов, спины или грудной клетки.
В связи с этим при обращении за медицинской помощью рекомендуется подробно информировать врача о характере и месте возникновения болей. Как отмечает Клименко, подобные симптомы могут быть связаны не только с депрессией, но и с такими серьезными заболеваниями как артрит.
Психолог и специалист по когнитивно-поведенческой терапии Элен Хачатрян ранее отмечала, что в период дождливой погоды у многих людей наблюдается снижение энергии. Это явление связывают с сокращением продолжительности светового дня и уменьшением выработки так называемых «гормонов счастья». Недостаточное поступление солнечного света негативно сказывается на синтезе дофамина и эндорфинов, которые играют важную роль в поддержании мотивации и душевного равновесия. В результате в такие сезоны нередко возникает эмоциональный спад. Как подчеркивает психолог, справиться с подобным состоянием может помочь шоколад, поскольку содержащиеся в нем вещества способствуют снижению уровня стресса и помогают бороться с осенней апатией.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.