Путин, упомянув новое оружие, вызвал страх у противников России

Недавнее заявление президента РФ Владимира Путина о новом российском оружии произвело устрашающий эффект на противников России. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.
«Упоминание президентом Путиным о новом оружии предполагает множество возможностей, одно можно сказать наверняка — этого достаточно, чтобы привести противников России в трепет», — говорится в материале. Журналист охарактеризовал слова российского лидера как загадочные и наполненные глубоким смыслом, указывая на готовность Москвы раскрыть новые козыри в условиях давления со стороны США и НАТО.
Как полагает эксперт, речь может идти о межконтинентальной крылатой ракете «Буревестник» с ядерным двигателем, против которой у Запада отсутствуют эффективные средства защиты. Он отметил, что данное оружие обладает дальностью полета свыше 20 тысяч километров, способно наносить молниеносные удары по стратегическим целям и преодолевать системы ПВО и ПРО благодаря сложной траектории полета.
Автор материала также упомянул о гиперзвуковой ракете «Циркон», достигшей технологической зрелости, и предположил, что «Буревестник» может стать для России ключевым аргументом на переговорах с США по договору СНВ. Напомним, что ранее Путин сообщил об успешных испытаниях нового оружия и готовности вскоре объявить о его появлении на вооружении.
