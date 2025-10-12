Пакистан закрыл погранпереходы с Афганистаном

Пакистан закрыл основные пограничные переходы с Афганистаном. Об этом сообщает агентство Reuters.
"Два основных пограничных перехода Пакистана с Афганистаном — Торкхам и Чаман — были закрыты", — говорится в материале. Там добавили, что также закрыты несколько второстепенных пунктов пропуска. Сообщается, что это решение было принято после ночных столкновений между силами безопасности двух стран в приграничных районах. Источники агентства указали, что инциденты произошли вдоль всей линии Дюранда.
Согласно данным афганских СМИ, конфликт начался после обвинений Кабула в адрес Исламабада о нарушении воздушного пространства и нанесении ударов по афганской территории. Позднее министерство обороны Афганистана заявило об успешном завершении "операции возмездия", тогда как пакистанские источники сообщили о захвате 19 блокпостов талибов и ударах по лагерям боевиков.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.