Потомков Льва Толстого внесли в украинский черный список: кто такая Стася Толстая, попавшая в «Миротворец»*

Российская актриса, режиссер и сценарист Анастасия Толстая была внесена 11 октября в украинскую базу данных «Миротворец»* (ресурс признан экстремистским и запрещен в России). На сайте указано, что Толстую обвиняют в «поддержке России» и «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины». Что известно о жизни Толстой — в материале URA.RU.
Биография
Анастасия Павловна Толстая (в девичестве Венкова) родилась в Санкт-Петербурге, позже переехала в Москву. Училась во ВГИКе и окончила институт с красным дипломом в 2019 году.
В кино Стася начала сниматься с 2013 года, но известность к ней пришла после выхода фильма «Гроза» Григория Константинопольского (2019). Затем последовали новые проекты — короткометражная лента «Ути-ути-ути» (2020), где Толстая не только сыграла главную роль, но и написала сценарий, историческая драма «Грозный» (2020) Андрея Андрианова, а также фильмы «Наводнение» (2022) Ивана Твердовского и «Клипмейкеры» (2022) Константинопольского.
Театр и режиссура
В театре Толстая дебютировала в 2018 году, сыграв главную женскую роль в спектакле «Иванов» в театре имени Вахтангова. Позже участвовала в постановках «Три сестры» и «Коллайдер». Ее первой режиссерской работой стал короткометражный фильм «Кафе „Полночь“» (2016), за который она получила награду «Лучший молодой режиссер» на Sarajevo Fashion Film Festival.
В 2020 году актриса поставила дипломный спектакль «Федора» по роману Томаса Трайона, а в 2021 — спектакль «Дальше мы сами — Судьба» в Театре Наций. Ее полнометражный режиссерский дебют — драма «Тайное влечение» (2023), где Толстая также сыграла одну из ролей.
Личная жизнь
В 2023 году Анастасия вышла замуж за своего однокурсника Ивана Толстого, прапраправнука писателя Льва Толстого и сына советника президента РФ по культуре Владимира Толстого. После свадьбы взяла фамилию мужа.
Внесение в «Миротворец»
Анастасия Толстая была внесена в базу данных украинского сайта «Миротворец», который широко известен своими скандальными публикациями. Создатели сайта опубликовали личные данные актрисы за посещение Крыма, а также обвинили ее в покушении на территориальную целостность Украины. Кроме того, в базу данных попал ее муж, актер Иван Толстой.
Как сообщает telegram-канал SHOT, в очередной список «Миротворца» также были внесена 41-летняя сестра Ивана Анастасия. Помимо них, в перечне также оказались и его мать — 53-летняя Екатерина Толстая, возглавляющая музей-заповедник «Ясная Поляна».
