В Перми планируют ужесточить ответственность за незаконную установку аттракционов. Соответствующий законопроект внесла администрация города в связи с многочисленными случаями самовольного размещения развлекательных объектов на общественных территориях. Документ предусматривает крупные штрафы для нарушителей.
«Администрация Перми предлагает ввести ответственность за незаконное размещение аттракционов и батутов на муниципальной земле. В соответствии с проектом, за их самовольную установку предлагается штрафовать. Законопроект будет рассмотрен на заседании законодательного собрания Пермского края, — передает издание „Текст“.
Предлагается установить административные штрафы для граждан в размере от 5 до 15 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 100 до 150 тысяч рублей. Такие меры, по мнению инициаторов, защитят городские парки от стихийного появления небезопасных аттракционов.
