Для россиян введут ограничения по количеству банковских карт

С декабря 2025 года в России могут ввести ограничения на количество банковских карт, которые один человек вправе выпустить. Об этом рассказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова. Новые лимиты предусматривают не более пяти карт на одного клиента в рамках одного банка и максимум двадцать во всех кредитных организациях страны. Запуск инициативы запланирован на конец текущего года.
«Лимиты на число карт для одного человека могут заработать уже с декабря», — заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку в беседе с «Известиями». Ранее рассматривался вариант ограничения до 10 карт на человека, однако в процессе обсуждения решили сделать лимиты более гибкими, чтобы не создавать лишних препятствий для добросовестных граждан.
Вместе с введением лимитов планируется создать специальный онлайн-сервис. С его помощью россияне смогут отслеживать, в каких банках и когда были оформлены их карты. Такой инструмент, по мнению разработчиков, повысит прозрачность операций и упростит контроль за движением средств на счетах. В Банке России считают, что это станет дополнительным барьером для мошенников и дропперов — посредников, помогающих преступникам выводить украденные деньги через множество карт.
Эксперты финансового рынка поддерживают инициативу. По данным Freedom Finance Global, только за 2024 год объем средств, похищенных у клиентов банков, достиг 27,5 млрд рублей — на 74% больше, чем в 2023 году. Большинство преступных схем, по оценке аналитиков, связано именно с использованием подставных лиц и большого числа банковских карт, что подтверждает необходимость новых ограничительных мер.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.