В «Росатоме» заявили о невозможности строительства резервной ЛЭП для ЗАЭС

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ситуация с АЭС остается напряженной
Ситуация с АЭС остается напряженной Фото:

Строительство дополнительной резервной линии электропередачи (ЛЭП) для электроснабжения Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) невозможно из-за продолжающихся обстрелов и угроз со стороны Украины. Об этом сообщил генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев.

«Все под обстрелами находится... Мы знаем заявления украинской стороны, что они не дадут нам это сделать. В силу того, что просто будут бить по людям, по строителям», — подчеркнул Лихачев, передает РИА Новости. Таким образом, любые технические мероприятия по обеспечению станции дополнительным энергоснабжением невозможны в текущих условиях, поскольку безопасность персонала является приоритетом.

Ситуация с электроснабжением ЗАЭС остается напряженной с 23 сентября, когда после огневого воздействия со стороны ВСУ была отключена высоковольтная линия «Днепровская» мощностью 750 кВ. С этого момента обеспечение собственных нужд станции, необходимых для поддержания безопасности, ведется за счет резервных дизель-генераторов. При этом одна из резервных линий ЗАЭС — «Ферросплавная-1» — не работает с 7 мая, что значительно снижает возможности для маневра в случае дальнейших повреждений.

Ранее сообщалось, что продолжаются обстрелы линий электропередачи (ЛЭП), которые питают Запорожскую атомную электростанцию. Место повреждения ЛЭП находится практически на линии соприкосновения, из-за чего обеспечить безопасную работу ремонтных бригад в настоящее время невозможно.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Строительство дополнительной резервной линии электропередачи (ЛЭП) для электроснабжения Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) невозможно из-за продолжающихся обстрелов и угроз со стороны Украины. Об этом сообщил генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев. «Все под обстрелами находится... Мы знаем заявления украинской стороны, что они не дадут нам это сделать. В силу того, что просто будут бить по людям, по строителям», — подчеркнул Лихачев, передает РИА Новости. Таким образом, любые технические мероприятия по обеспечению станции дополнительным энергоснабжением невозможны в текущих условиях, поскольку безопасность персонала является приоритетом. Ситуация с электроснабжением ЗАЭС остается напряженной с 23 сентября, когда после огневого воздействия со стороны ВСУ была отключена высоковольтная линия «Днепровская» мощностью 750 кВ. С этого момента обеспечение собственных нужд станции, необходимых для поддержания безопасности, ведется за счет резервных дизель-генераторов. При этом одна из резервных линий ЗАЭС — «Ферросплавная-1» — не работает с 7 мая, что значительно снижает возможности для маневра в случае дальнейших повреждений. Ранее сообщалось, что продолжаются обстрелы линий электропередачи (ЛЭП), которые питают Запорожскую атомную электростанцию. Место повреждения ЛЭП находится практически на линии соприкосновения, из-за чего обеспечить безопасную работу ремонтных бригад в настоящее время невозможно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...