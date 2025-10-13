Как жизнь россиян изменится с ноября: депутат назвал новые законы

В России операторы начнут проверять данные новых абонентов, а также введут изменения в системе «Честный знак». О том, какие изменения произойдут в законодательстве РФ в ноябре, рассказал депутат Госдумы, член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.
«В сфере связи до 1 ноября операторы обязаны завершить проверку данных абонентов, заключивших договоры до апреля 2025 года. Без этой проверки нельзя будет пользоваться услугами связи», — цитирует депутата RT. Проверка будет проводиться для физических лиц и для работников компаний, на которых оформлены корпоративные номера. По словам депутата, это поможет исключить фиктивные номера и защитить пользователей от мошенников.
Кроме того, со следующего месяца производители растительных масел и кормов для животных. Их обяжут передавать в систему «Честный знак» сведения обо всех операциях. А покупатель, в свою очередь, сможет отследить данные о товаре. С 5 ноября вступят в силу новые стандарты для брокеров. Они должны будут объяснять риски простым языком, не навязывать сложные инструменты без проверки знаний клиента и быстрее рассматривать претензии». А с 24 ноября нотариусов обяжут проверять наличие кредитных долгов у умерших и информировать наследников.
С 1 ноября 2025 года в России могут вступить в силу новые правила расчета утилизационного сбора, которые кардинально изменят цены на многие импортные автомобили. Автомобильный журналист, эксперт и автор Telegram-канала «PEREGONCAR» Петр Баканов подробно рассказал URA.RU о причинах, последствиях и целях этой реформы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.