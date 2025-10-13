Пожар на тысячи квадратов разгорелся в Приморье

В Находкинском городском округе Приморского края произошло возгорание твердых бытовых отходов (ТБО) на площади около четырех тысяч квадратных метров. Об этом сообщила Амурская бассейновая природоохранная прокуратура.
«Организация, эксплуатирующая полигон не приняла мер направленных на недопущение возгорания полигона отходов. Пожар [распространился] на площади 4000 кв м», — сказано в сообщении. Оно опубликовано на сайте Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры.
В тушении пожара задействованы десять специалистов и шесть единиц техники. Владивостокская межрайонная природоохранная прокуратура инициировала проверку по факту возгорания объекта размещения твердых бытовых отходов, расположенного на территории Находкинского городского округа. В настоящее время причины происшествия выясняются. В случае выявления нарушений природоохранный прокурор примет соответствующие меры реагирования. Ход ликвидации пожара также находится под контролем прокуратуры.
Несколько дней назад на территории полигона ТБО во Владивостоке произошло возгорание. Как сообщили в главном управлении МЧС по Приморскому краю, прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили несколько очагов возгорания. Один из них был оперативно ликвидирован на площади порядка 10 квадратных метров. Однако из-за отсутствия подъездных путей пожарным не удалось добраться до остальных очагов, в связи с чем для тушения привлекалась тяжелая техника, предоставленная экологическим оператором. Позже поступило второе сообщение о возгорании на полигоне. Общая площадь пожара составила около 1 тысячи квадратных метров, передает RT.
