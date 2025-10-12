12 октября 2025
11 октября 2025

Тюменцев ждет холодный, но солнечный день

Ночные заморозки продлятся до конца недели
Ночные заморозки продлятся до конца недели Фото:

В Тюмени 13 октября ожидается ясная, солнечная погода. Днем воздух прогреется до +3 градусов, ночью нова ожидаются морозы до -10. Об этом сообщает Обь-Иртышское управление по гидрометеослужбе на своем официальном сайте. По данным специалистов, осадки не ожидаются.

«В понедельник 13 октября в Тюмени ясно, без осадков. Днем -2, +3 градусов. Ночью -5, -10», — отмечается в сообщении ведомства.

Синоптики уточняют, что на протяжении суток в регионе сохранится юго-восточный ветер с порывами до восьми метров в секунду. Влажность воздуха составит 84%.

