Тюменцев ждет холодный, но солнечный день

Ночные заморозки продлятся до конца недели
В Тюмени 13 октября ожидается ясная, солнечная погода. Днем воздух прогреется до +3 градусов, ночью нова ожидаются морозы до -10. Об этом сообщает Обь-Иртышское управление по гидрометеослужбе на своем официальном сайте. По данным специалистов, осадки не ожидаются.
«В понедельник 13 октября в Тюмени ясно, без осадков. Днем -2, +3 градусов. Ночью -5, -10», — отмечается в сообщении ведомства.
Синоптики уточняют, что на протяжении суток в регионе сохранится юго-восточный ветер с порывами до восьми метров в секунду. Влажность воздуха составит 84%.
