На территорию региона в ночь на 13 октября пришел первый предвестник зимы. Слабый снегопад наблюдался в юго-западных районах Пермского края. В частности, в Нытве, Очере, Оханске и Верещагино осадки впоследствии перешли в дождевую фазу. Кроме того, снежные хлопья в небе заметили и пермяки, поспешив снять их на видео.
«13 октября в первой половине дня ожидается распространение снегопада на центральные районы Пермского края, включая краевую столицу. Прогнозируемый объем осадков не превысит 1 мм, что характеризует снегопад как слабый. Предполагается, что сформировавшийся снежный покров будет кратковременным и растает в течение нескольких часов», — отмечают синоптики ГИС-центра ПГНИУ в telegram-канале.
Жители уже сообщают о выпадении первого снега в Кировском районе Перми. К 09:30 по местному времени снегопад достиг центральных частей города. Температура воздуха 13 октября, по прогнозам, составит от +2 до +4 градусов. Кроме того, ожидаются порывы ветра, достигающие 12 метров в секунду.
