В пермской деревне найден мертвым грудной ребенок

В трагедии разбираются следователи
В деревне Песчанка Кунгурского округа Пермского края найдено тело грудного ребенка. Сейчас следователи проводят проверку.
«В Песчанке нашли мертвого грудного ребенка. Это случилось в ночь на 12 октября. Маме погибшего малыша 25 лет», — пишет «КП-Пермь» со ссылкой на жителей деревни.
В краевом управлении следкома РФ информацию о трагедии подтвердили. «Следователи устанавливают обстоятельства смерти младенца, предварительно, смерть не криминального характера», — уточнили в ведомстве.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь! Теперь мы и в MAX.
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!