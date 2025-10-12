12 октября 2025

В пермской деревне найден мертвым грудной ребенок

В трагедии разбираются следователи
В деревне Песчанка Кунгурского округа Пермского края найдено тело грудного ребенка. Сейчас следователи проводят проверку.

«В Песчанке нашли мертвого грудного ребенка. Это случилось в ночь на 12 октября. Маме погибшего малыша 25 лет», — пишет «КП-Пермь» со ссылкой на жителей деревни.

В краевом управлении следкома РФ информацию о трагедии подтвердили. «Следователи устанавливают обстоятельства смерти младенца, предварительно, смерть не криминального характера», — уточнили в ведомстве.

