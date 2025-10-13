Росздравнадзор опроверг сообщения о нехватке вакцин от ветрянки

Сейчас в России не наблюдается нехватка вакцины против ветрянки. Такое заявление сделали в Росздравнадзоре на фоне сообщений о дефиците препарата.
«Вакцина для профилактики ветряной оспы стабильно вводится в гражданский оборот, с начала года введено более 357 тысяч упаковок, что на 30% превышает показатель за весь 2024 год», — сообщили ТАСС в ведомстве. Сейчас в обороте остается 231 тысяча упаковок.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что сразу в нескольких субъектах РФ наблюдается рост заболеваемости ветряной оспой. Эксперты полагали, что основная причина ухудшения эпидситуации заключается в дефиците вакцины от ветрянки. С 2023 года прививка от этого заболевания была исключена из Национального календаря прививок, поскольку она не производится на территории России. В связи с этим регионам приходится закупать импортную вакцину за счет собственных средств, что не всегда возможно. При этом регистрация отечественной вакцины ожидается не ранее конца 2026 — начала 2027 года, после завершения всех необходимых исследований.
