«Известия»: в России стремительно растет заболеваемость ветрянкой

Доля детей среди заболевших в среднем по стране составляет 94,8%
Доля детей среди заболевших в среднем по стране составляет 94,8%

Резкий рост заболеваемости ветряной оспой наблюдается сразу в нескольких субъектах Российской Федерации. Об этом говорится в анализе отчетов региональных управлений Роспотребнадзора. Отмечается, что эпидемиологическая ситуация ухудшается, а эксперты связывают это с нехваткой вакцины.

«На Ямале с начала 2025 года число заболевших ветряной оспой выросло на 67% по сравнению с таким же периодом 2024-го. В Башкирии заболеваемость в этом году увеличилась более чем в два раза — до 16,5 тыс. человек», — говорится в сообщении «Известий». Издание также указывает на рост случаев инфекции в Воронежской и Оренбургской областях, а также в Республике Алтай. По данным издания, за восемь месяцев 2025 года случаи ветряной оспы были зарегистрированы во всех субъектах России, при этом доля детей среди заболевших в среднем по стране составляет 94,8%.

Эксперты, опрошенные «Известиями», считают, что основная причина ухудшения эпидемиологической обстановки заключается в дефиците вакцины от ветрянки. С 2023 года прививка от этого заболевания была исключена из Национального календаря прививок, поскольку она не производится на территории России. В связи с этим регионам приходится закупать импортную вакцину за счет собственных средств, что не всегда возможно.

Регистрация отечественной вакцины ожидается не ранее конца 2026 — начала 2027 года, после завершения всех необходимых исследований. Ранее терапевт Видновской больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен информировала, что на заболевание ветрянкой могут указывать озноб и боль в горле. Врач-иммунолог Владимир Болибок также ранее отмечал, что повторное заражение ветрянкой возможно, хотя и является крайне редким явлением, передает RT.

