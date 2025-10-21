Свердловчанин устроил ночную охоту на туристов: когда силовики пришли за ним, он был мертв

Трагедия произошла 24 года назад в лесополосе под Красноуфимском Фото: Илья Московец © URA.RU

Под Красноуфимском (Свердловская область) раскрыли резонансное уголовное дело, совершенное 24 года назад. Тогда Юрий Иванов поругался с тремя мужчинами, расстрелял их из огнестрельного оружия и скрылся. Когда силовики вышли на след мужчины, он уже был мертв. Подробнее об истории, — в материале URA.RU.

Ночью 7 августа 2001 года три друга отдыхали в лесу рядом с поселком Натальинском вдоль трассы Ачит-Месягутово. Они сидели возле костра и распивали спиртное. Внезапно к ним подошел Иванов и напросился на застолье.

«Отдыхающие обсуждали женщин. В какой-то момент началась перепалка. Иванова выгнали в лес», — сказал источник URA.RU, знакомый с материалами дела.

Тогда Юрий взял оружие и вернулся мстить. «Реализуя преступный умысел, направленный на убийство [троих мужчин], Иванов с расстояния более трех метров произвел не менее четырех выстрелов в сторону потерпевших. Затем он подошел к одному из них и нанес не менее двух ударов ногой по голове», — описывается преступление в приговоре.

Два других туриста получили ранения, но выжили, потому что смогли спрятаться за деревьями. Их товарищ через два дня скончался в Натальинской участковой больнице. Иванов сбежал с места происшествия. «Он пришел в кафе, которое было неподалеку. Там его заметил одноклассник, Юрий также засветился на камерах. Но затем скрылся, его объявили в розыск», — продолжил собеседник агентства.

Раскрыть дело по горячим следам у сыщиков не получилось. Дело убрали в архив. В 2023 году его подняли, расследование возобновилось. «Правда, Иванов на тот момент уже был мертв. Годом ранее он скончался из-за тяжелой болезни. Но силовики все равно отдали дело в суд. У Иванова было две статьи УК РФ: убийство и покушение на убийство», — отметил источник.

В инстанцию материалы поступили в марте 2024-го. Через месяц производство по ним прекратили.