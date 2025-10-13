В Перми техдиректора осудили за пожар на ТЭЦ, в котором погиб работник

В Перми директор получил условный срок за пожар с погибшим и ущербом в 300 млн
Он также ввел заказчика в заблуждение, предоставив исполнительную документацию о полном завершении работ
В Перми технический директор одной из организаций признан виновным в нарушении требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте. Это привело к гибели работника и нанесению значительного материального ущерба.

«В 2022 году в здании ТЭЦ-9, расположенном в Индустриальном районе Перми, произошел пожар. Причиной инцидента стал некачественно выполненный монтаж маслопровода. Технический директор субподрядной организации, отвечавшей за проведение данных работ, исполняя также функции мастера и обладая необходимым допуском к контролю качества сварных соединений, не обеспечил надлежащую организацию труда подчиненных и не проконтролировал выполнение работ в соответствии с нормативно-технической документацией», — сообщает СУ СКР по Пермскому краю в telegram-канале. 

Кроме того, он ввел заказчика в заблуждение, предоставив исполнительную документацию о полном завершении работ. В результате этого при изменении давления в системе дефектный сварной шов разорвался, что привело к утечке технического масла на раскаленные поверхности и возникновению возгорания. В ходе пожара погиб сотрудник предприятия, а ущерб составил более 300 млн рублей.

В рамках расследования уголовного дела следователями СК России были допрошены свыше 70 свидетелей, проведено 10 судебных экспертиз, а материалы дела составили 51 том. Суд приговорил обвиняемого к 2,5 годам лишения свободы условно.

