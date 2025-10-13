Теодор Курентзис выпустил первый сборник стихов

Книга маэстро вышла в греческом издательстве
Художественный руководитель Дягилевского фестиваля в Перми, дирижер Теодор Курентзис опубликовал первый сборник своих стихов. Книга «Supreme of Summer» (англоязычный вариант названия) написана на греческом языке и выпущена 13 октября греческим издательством Ikaros Publications.

«В своем первом сборнике стихов „Supreme of Summer“, который вышел в понедельник, 13 октября, Курентзис пытается совершить почти немыслимое: запечатлеть на бумаге мистицизм и кризис своей веры. Написать музыку без нот… Поэзия Курентзиса неизбежно несет в себе тот же эстетический радикализм, что и его музыка. Как и в записях musicAeterna, строгая дисциплина соседствует со взрывом, тонкость — с яростью. Его язык ритуалистичен, но цель революционна: создать новый словарь веры для мира, который больше не верит», — пишет критик Катерина И. Анести в статье на страницах издания IEFIMERIDA.

Теодор Курентзис родился в Греции. С 2011 по 2019 годы он возглавлял Пермский театр оперы и балета. Сейчас в Перми он продолжает руководить Дягилевским фестивалем.

