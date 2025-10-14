Автобус с пассажирами попал под обстрел в Петропавловске-Камчатском

В Петропавловске-Камчатском неизвестные обстреляли пассажирский автобус №7 в микрорайоне «Горизонт». В транспортное средство попали несколько пуль, предположительно из пневматического оружия, повреждены два стекла, сообщают местные паблики.
«В Петропавловске-Камчатском произошел инцидент с обстрелом пассажирского автобуса. Маршрутный автобус №7, следовавший по микрорайону „Горизонт“, был обстрелян из неизвестного оружия. По предварительной информации, в транспортное средство попало несколько пуль, вероятно, из пневматического оружия, в результате чего были разбиты два стекла», — передает telegram-канал «.
На месте происшествия работают сотрудники полиции, которые устанавливают все обстоятельства случившегося. Информация о возможных пострадавших уточняется.
Как отмечают местные СМИ, это не первый подобный случай в городе. Прошлой зимой на проспекте Мира также происходили обстрелы автобусов, когда подростка задержали лишь спустя месяц регулярных нападений на общественный транспорт. В отношении него было возбуждено уголовное дело за хулиганство.
