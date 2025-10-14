Мать и трехлетний ребенок погибли при пожаре в Красноярском крае

В Красноярском крае случился серьезный пожар
В Красноярском крае случился серьезный пожар

Трагедия произошла в Красноярском крае, где в результате ночного пожара погибли 36-летняя женщина и ее трехлетний сын. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета. Еще один ребенок, двухлетняя дочь погибшей, госпитализирована с отравлением продуктами горения.

По предварительной информации, возгорание произошло ночью в частном доме, где проживала семья с двумя несовершеннолетними детьми. «Сообщение о пожаре поступило от соседей. На месте происшествия были обнаружены тела 36-летней женщины и ее 3-летнего сына. Двухлетняя дочь женщины доставлена в больницу с признаками отравления продуктами горения», — проинформировали в Следственном комитете по Красноярскому краю, подчеркнув, что причины возгорания устанавливаются.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи и эксперты, выясняя все обстоятельства произошедшего. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело.

