В Пермском крае резко снизилось число заболевших гриппом и ОРВИ

С 6 по 12 октября 2025 года в Пермском крае отмечено снижение числа заболевших гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями на 11,8% по сравнению с предыдущей неделей. За указанный промежуток зарегистрировано 14 тысяч случаев ОРВИ.
«Эпидемический порог в регионе не превышен. Среди пациентов с симптомами ОРВИ преимущественно выявляются вирусы, не относящиеся к гриппу, в том числе парагрипп, риновирусы и аденовирусы», — сообщает региональное управление Роспотребнадзора на официальном сайте.
На территории Пермского края продолжается масштабная вакцинация населения против гриппа, которая считается основным и наиболее эффективным способом профилактики заболевания. По состоянию на 13 октября 2025 года прививку получили свыше 817,6 тысячи человек, что составляет 32,9% от общей численности жителей региона, в том числе более 371,3 тысячи детей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь! Теперь мы и в MAX.