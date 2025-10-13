13 октября 2025

В Пермском крае резко снизилось число заболевших гриппом и ОРВИ

Роспотребнадзор: в Пермском крае число заболевших ОРВИ снизилось на 11,8%
© Служба новостей «URA.RU»
За указанный промежуток зарегистрировано 14 тысяч случаев ОРВИ
За указанный промежуток зарегистрировано 14 тысяч случаев ОРВИ Фото:

С 6 по 12 октября 2025 года в Пермском крае отмечено снижение числа заболевших гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями на 11,8% по сравнению с предыдущей неделей. За указанный промежуток зарегистрировано 14 тысяч случаев ОРВИ.

«Эпидемический порог в регионе не превышен. Среди пациентов с симптомами ОРВИ преимущественно выявляются вирусы, не относящиеся к гриппу, в том числе парагрипп, риновирусы и аденовирусы», — сообщает региональное управление Роспотребнадзора на официальном сайте. 

На территории Пермского края продолжается масштабная вакцинация населения против гриппа, которая считается основным и наиболее эффективным способом профилактики заболевания. По состоянию на 13 октября 2025 года прививку получили свыше 817,6 тысячи человек, что составляет 32,9% от общей численности жителей региона, в том числе более 371,3 тысячи детей.

