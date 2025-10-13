Чем запомнился пермский журналист и краевед Вячеслав Дегтярников, умерший от гриппа

В Перми 14 октября состоялось прощание с известным журналистом Вячеславом Дегтярниковым. Храм Святителя Митрофана Воронежского на Комсомольском проспекте, где состоялось отпевание, едва вместил всех желающих. Чем запомнился талантливый пермский журналист и краевед — в материале URA.RU.
Карьера журналиста
Вячеслав Дегтярников родился на Сахалине, но почти вся его журналистская деятельность была связана с Пермью. Он был членом правления пермского отделения Союза журналистов России и оставил значительный след в медиасфере Пермского края. Работал в газете «Местное время», на телеканалах «Рифей-Пермь» и «Урал-Информ ТВ», на «Авторадио». Он также был руководителем радиостанции «Эхо Перми» и вел эфиры на радио «Комсомольская правда». В последнее время Вячеслав занимал должность редактора новостной службы в медиагруппе «Магма» и вел эфиры на радио Sputnik Пермь.
Работа в музее
Дегтярников изучал историю репрессированных и работал в музее-заповеднике «Пермь-36». «Благодаря его инициативе и труду были организованы выставки, реализованы проекты, рассказывающие о трагических страницах истории XX века в Прикамье. Блестящий журналист, дотошный исследователь и влюбленный в свой край краевед — таким мы знали и будем помнить», — сообщается на сайте музея. В 2022 году в свет вышло обновленное, дополненное издание антиромана Варлама Шаламова «Вишера» — Вячеслав Дегтярников был членом редакционной коллегии и одним из вдохновителей проекта.
Краеведение
Кроме журналистской деятельности и работы в музее, Дегтярников также занимался краеведческими исследованиями и выступал автором документальных фильмов. В частности, в 2016 году им был создан фильм «Пермская рябинка: путь княгини Волконской» (12+), посвященный писательнице, эмигрировавшей из России после революционных событий и впоследствии проживавшей в Перми. В 2019 году он снял документальную ленту, рассказывающую о жизни братии Белогорского монастыря Прикамья после его закрытия в 1920-х годах. На протяжении многих лет он сотрудничал с Пермской епархией РПЦ.
Уход из жизни
Вячеслав Дегтярников скончался 11 октября от гриппа, быстро поразившего все органы. Ему было 57 лет. «Вячеслава все знали и знают как в высшей степени порядочного, доброго и умного человека. Профессионала с большой буквы. Он многим в своей жизни помог и словом, и делом», — написано на сайте пермского отделения Союза журналистов России.
