13 октября 2025

Чем запомнился пермский журналист и краевед Вячеслав Дегтярников, умерший от гриппа

С пермским журналистом Дегтярниковым простились на 58-м году жизни
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пермь простилась с журналистом и краеведом Вячеславом Дегтярниковым
Пермь простилась с журналистом и краеведом Вячеславом Дегтярниковым Фото:

В Перми 14 октября состоялось прощание с известным журналистом Вячеславом Дегтярниковым. Храм Святителя Митрофана Воронежского на Комсомольском проспекте, где состоялось отпевание, едва вместил всех желающих. Чем запомнился талантливый пермский журналист и краевед — в материале URA.RU.

Карьера журналиста

Вячеслав Дегтярников родился на Сахалине, но почти вся его журналистская деятельность была связана с Пермью. Он был членом правления пермского отделения Союза журналистов России и оставил значительный след в медиасфере Пермского края. Работал в газете «Местное время», на телеканалах «Рифей-Пермь» и «Урал-Информ ТВ», на «Авторадио». Он также был руководителем радиостанции «Эхо Перми» и вел эфиры на радио «Комсомольская правда». В последнее время Вячеслав занимал должность редактора новостной службы в медиагруппе «Магма» и вел эфиры на радио Sputnik Пермь.

Работа в музее

Дегтярников изучал историю репрессированных и работал в музее-заповеднике «Пермь-36». «Благодаря его инициативе и труду были организованы выставки, реализованы проекты, рассказывающие о трагических страницах истории XX века в Прикамье. Блестящий журналист, дотошный исследователь и влюбленный в свой край краевед — таким мы знали и будем помнить», — сообщается на сайте музея. В 2022 году в свет вышло обновленное, дополненное издание антиромана Варлама Шаламова «Вишера» — Вячеслав Дегтярников был членом редакционной коллегии и одним из вдохновителей проекта.

Краеведение

Кроме журналистской деятельности и работы в музее, Дегтярников также занимался краеведческими исследованиями и выступал автором документальных фильмов. В частности, в 2016 году им был создан фильм «Пермская рябинка: путь княгини Волконской» (12+), посвященный писательнице, эмигрировавшей из России после революционных событий и впоследствии проживавшей в Перми. В 2019 году он снял документальную ленту, рассказывающую о жизни братии Белогорского монастыря Прикамья после его закрытия в 1920-х годах. На протяжении многих лет он сотрудничал с Пермской епархией РПЦ.

Уход из жизни

Вячеслав Дегтярников скончался 11 октября от гриппа, быстро поразившего все органы. Ему было 57 лет. «Вячеслава все знали и знают как в высшей степени порядочного, доброго и умного человека. Профессионала с большой буквы. Он многим в своей жизни помог и словом, и делом», — написано на сайте пермского отделения Союза журналистов России.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь! Теперь мы и в MAX.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми 14 октября состоялось прощание с известным журналистом Вячеславом Дегтярниковым. Храм Святителя Митрофана Воронежского на Комсомольском проспекте, где состоялось отпевание, едва вместил всех желающих. Чем запомнился талантливый пермский журналист и краевед — в материале URA.RU. Карьера журналиста Вячеслав Дегтярников родился на Сахалине, но почти вся его журналистская деятельность была связана с Пермью. Он был членом правления пермского отделения Союза журналистов России и оставил значительный след в медиасфере Пермского края. Работал в газете «Местное время», на телеканалах «Рифей-Пермь» и «Урал-Информ ТВ», на «Авторадио». Он также был руководителем радиостанции «Эхо Перми» и вел эфиры на радио «Комсомольская правда». В последнее время Вячеслав занимал должность редактора новостной службы в медиагруппе «Магма» и вел эфиры на радио Sputnik Пермь. Работа в музее Дегтярников изучал историю репрессированных и работал в музее-заповеднике «Пермь-36». «Благодаря его инициативе и труду были организованы выставки, реализованы проекты, рассказывающие о трагических страницах истории XX века в Прикамье. Блестящий журналист, дотошный исследователь и влюбленный в свой край краевед — таким мы знали и будем помнить», — сообщается на сайте музея. В 2022 году в свет вышло обновленное, дополненное издание антиромана Варлама Шаламова «Вишера» — Вячеслав Дегтярников был членом редакционной коллегии и одним из вдохновителей проекта. Краеведение Кроме журналистской деятельности и работы в музее, Дегтярников также занимался краеведческими исследованиями и выступал автором документальных фильмов. В частности, в 2016 году им был создан фильм «Пермская рябинка: путь княгини Волконской» (12+), посвященный писательнице, эмигрировавшей из России после революционных событий и впоследствии проживавшей в Перми. В 2019 году он снял документальную ленту, рассказывающую о жизни братии Белогорского монастыря Прикамья после его закрытия в 1920-х годах. На протяжении многих лет он сотрудничал с Пермской епархией РПЦ. Уход из жизни Вячеслав Дегтярников скончался 11 октября от гриппа, быстро поразившего все органы. Ему было 57 лет. «Вячеслава все знали и знают как в высшей степени порядочного, доброго и умного человека. Профессионала с большой буквы. Он многим в своей жизни помог и словом, и делом», — написано на сайте пермского отделения Союза журналистов России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...