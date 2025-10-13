13 октября 2025

Власти Сургута раскрыли, на сколько поднимут зарплату бюджетникам

В Сургуте бюджетникам поднимут зарплату почти на 8%
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Сургуте на 7,6% увеличат фонд оплаты труда работников муниципальных учреждений
В Сургуте на 7,6% увеличат фонд оплаты труда работников муниципальных учреждений Фото:

В Сургуте (ХМАО) на 7,6% увеличат фонд оплаты труда работников муниципальных учреждений. Об этом URA.RU сообщили в мэрии.

«В рамках поручения губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры в городе Сургуте будет увеличен фонд оплаты труда работников муниципальных учреждений. Рост составит 7,6 %», — рассказали агентству в администрации Сургута.

Уточняется, что изменения затронут более 6500 сотрудников. Речь о работниках государственных учреждений, не попадающих под действие майских указов президента РФ. Зарплата подрастет у тех, кто трудится в сферах образования, здравоохранения, культуры, социального обеспечения.

Ранее URA.RU сообщало, что увеличения фонд оплаты труда работников государственных учреждений, не подпадающих под действие указов Президента РФ, затронет порядка 80 тысяч человек. Соответствующее поручение дал губернатор Кухарук.  

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Сургуте (ХМАО) на 7,6% увеличат фонд оплаты труда работников муниципальных учреждений. Об этом URA.RU сообщили в мэрии. «В рамках поручения губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры в городе Сургуте будет увеличен фонд оплаты труда работников муниципальных учреждений. Рост составит 7,6 %», — рассказали агентству в администрации Сургута. Уточняется, что изменения затронут более 6500 сотрудников. Речь о работниках государственных учреждений, не попадающих под действие майских указов президента РФ. Зарплата подрастет у тех, кто трудится в сферах образования, здравоохранения, культуры, социального обеспечения. Ранее URA.RU сообщало, что увеличения фонд оплаты труда работников государственных учреждений, не подпадающих под действие указов Президента РФ, затронет порядка 80 тысяч человек. Соответствующее поручение дал губернатор Кухарук.  
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...