Власти Сургута раскрыли, на сколько поднимут зарплату бюджетникам

В Сургуте (ХМАО) на 7,6% увеличат фонд оплаты труда работников муниципальных учреждений. Об этом URA.RU сообщили в мэрии.
«В рамках поручения губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры в городе Сургуте будет увеличен фонд оплаты труда работников муниципальных учреждений. Рост составит 7,6 %», — рассказали агентству в администрации Сургута.
Уточняется, что изменения затронут более 6500 сотрудников. Речь о работниках государственных учреждений, не попадающих под действие майских указов президента РФ. Зарплата подрастет у тех, кто трудится в сферах образования, здравоохранения, культуры, социального обеспечения.
Ранее URA.RU сообщало, что увеличения фонд оплаты труда работников государственных учреждений, не подпадающих под действие указов Президента РФ, затронет порядка 80 тысяч человек. Соответствующее поручение дал губернатор Кухарук.
