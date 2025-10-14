На «Госуслугах» появился новый способ защиты аккаунта

На портале «Госуслуги» появилась новая функция — теперь пользователи могут обезопасить свой аккаунт с помощью доверенного контакта. Об этом сообщили в Минцифры РФ. Нововведение уже доступно всем гражданам старше 14 лет, имеющим подтвержденную учетную запись на портале.
«Чтобы защитить ваш аккаунт от мошенников, воспользуйтесь новой функцией „Госуслуг“ — возможностью выбрать доверенный контакт. Это может быть, например, родственник или близкий друг. У него не будет доступа к личному кабинету, и он не сможет выполнять действия от вашего имени, но ему будет приходить дополнительный код подтверждения, если вы решите сменить пароль», — написали в telegram-канале ведомства.
Доверенным контактом может стать совершеннолетний гражданин России, у которого есть подтвержденная учетная запись на «Госуслугах», а также актуальные паспортные данные и телефон в личном кабинете. Для активации новой функции необходимо перейти в раздел «Безопасность», выбрать опцию «Доверенный контакт», ввести имя и номер телефона выбранного лица, а затем отправить приглашение. После его принятия информация о доверенном контакте появится в профиле пользователя. В случае восстановления доступа к учетной записи смс-код для подтверждения будет в первую очередь отправляться доверенному лицу.
В Минцифры также отметили, что каждый пользователь может выбрать только одного доверенного контактa, а сам контакт может быть указан у пяти различных пользователей. При необходимости доверенного человека можно заменить или отключить в любой момент через личный кабинет.
Ранее в министерстве сообщили, что в скором времени на портале «Госуслуги» станет доступна функция генерации QR-кода, который сможет выступать альтернативой бумажному паспорту. В ведомстве пояснили, что речь идет о сервисе «Госдоки», позволяющем уже сейчас сохранять информацию о личных документах пользователя, передает «Национальная служба новостей». Использование QR-кода будет осуществляться исключительно на добровольной основе, а традиционные бумажные документы по-прежнему останутся действительными без каких-либо ограничений.
