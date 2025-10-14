Песков: Россия продолжает спецоперацию за неимением альтернатив

В Кремле напомнили, что Россия готова к мирному урегулированию конфликта с Украиной, а спецоперацию продолжает потому, что у нее нет альтернатив. С таким мнением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на угрозу президента Франции Эммануэля Макрона.
«Россия готова к мирному урегулированию. Россия в настоящий момент за неимением альтернатив продолжает специальную военную операцию», — заявил Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами. Он отметил, что Россия в любом случае отстоит свои интересы и достигнет поставленных целей.
Макрон накануне выступил с дерзким заявлением: он сказал, что России придется заплатить, если она не выразит стремления к переговорам с Украиной. Он еще раз объявил о своей приверженности украинской стороне.
