На нефтехимическом заводе в Пермском крае погиб рабочий при розжиге котла

Трудинспекция: на нефтехимическом заводе в Прикамье расследуют гибель машиниста
Еще один сотрудник получил тяжелые травмы
Еще один сотрудник получил тяжелые травмы

В Чайковском Пермского края на нефтехимическом предприятии во время запуска котла погиб сотрудник. Еще один рабочий оказался в больнице. Сейчас ведется расследование обстоятельств происшествия.

«Инцидент произошел утром 13 октября 2025 года. Два машиниста выполняли работы по розжигу котла в цеху, занимающемся теплоснабжением и переработкой отходов углеводородного производства. В результате разрушения конструкции печи сотрудники получили травмы от удара ее элементами. Выживший работник получил многочисленные тяжелые повреждения», — сообщает Госинспекция труда по Пермскому краю в telegram-канале. 

Управление Ростехнадзора создало специальную комиссию для расследования смертельного несчастного случая. На предприятии начата проверка. В случае выявления нарушений трудового законодательства к работодателю будут применены административные меры. Итоги расследования также направят органы следствия для решения вопроса о привлечении виновных к уголовной ответственности.

