Мэр Одессы намерен обжаловать лишение его гражданства Украины

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В случае неудачи, Труханов планирует обратиться в Европейский суд по правам человека, заявил сам мэр Одессы
В случае неудачи, Труханов планирует обратиться в Европейский суд по правам человека, заявил сам мэр Одессы Фото:

Мэр Одессы Геннадий Труханов планирует подавать в суд по поводу лишения его гражданства. В случае неудачи он обратится в Европейский суд по правам человека. Об этом Труханов рассказал местному телеканалу. 

«Я буду защищаться, я буду подавать в суд. Если суд не сможет решить, буду подавать в Европейский суд по правам человека», — заявил мэр. Его слова приводит украинский телеканал «Общественное». Также Труханов отметил, что самого указа он еще не видел.

Ранее Геннадий Труханов уже опровергал сообщения о наличии у него российского паспорта и заявлял, что подобные слухи появляются регулярно, особенно перед выборами. Однако президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о лишении гражданства Труханова и еще двух человек — бывшего нардепа Олега Царева и артиста балета Сергея Полунина.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Мэр Одессы Геннадий Труханов планирует подавать в суд по поводу лишения его гражданства. В случае неудачи он обратится в Европейский суд по правам человека. Об этом Труханов рассказал местному телеканалу.  «Я буду защищаться, я буду подавать в суд. Если суд не сможет решить, буду подавать в Европейский суд по правам человека», — заявил мэр. Его слова приводит украинский телеканал «Общественное». Также Труханов отметил, что самого указа он еще не видел. Ранее Геннадий Труханов уже опровергал сообщения о наличии у него российского паспорта и заявлял, что подобные слухи появляются регулярно, особенно перед выборами. Однако президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о лишении гражданства Труханова и еще двух человек — бывшего нардепа Олега Царева и артиста балета Сергея Полунина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...