Зеленский лишил украинского гражданства мэра Одессы, депутата и артиста

Зеленский лишил украинского гражданства мэра Одессы Труханова
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Подписанный Зеленским указ о лишении Траханова гражданства лишает его должности
Подписанный Зеленским указ о лишении Траханова гражданства лишает его должности Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о лишении гражданства трех человек — мэра Одессы Геннадия Труханова, бывшего нардепа Олега Царева и артиста балета Сергея Полунина. Об этом заявила ведущая украинского телемарафона со ссылкой на источники в администрации Зеленского.

«Лишить украинского гражданства Геннадия Труханова — городского главу Одессы <…>. Соответствующие указы подписаны», — заявила телеведущая. Отмечается, что Труханов не имеет права занимать пост мэра без гражданства.

Отмечается, что также были лишены гражданства бывший депутат Верховной рады Олег Царев и артист балета Сергей Полунин. Об этом сообщал местный телеканал ТСН.

Ранее петиция с требованием лишить мэра Одессы Геннадия Труханова гражданства Украины быстро собрала необходимые 25 тысяч подписей и была направлена на рассмотрение президенту. Основанием для обращения стали сообщения в СМИ о якобы наличии у Труханова российского паспорта, что он сам отрицал. Решение о лишении гражданства было принято после рассмотрения этих обращений и подозрений.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о лишении гражданства трех человек — мэра Одессы Геннадия Труханова, бывшего нардепа Олега Царева и артиста балета Сергея Полунина. Об этом заявила ведущая украинского телемарафона со ссылкой на источники в администрации Зеленского. «Лишить украинского гражданства Геннадия Труханова — городского главу Одессы <…>. Соответствующие указы подписаны», — заявила телеведущая. Отмечается, что Труханов не имеет права занимать пост мэра без гражданства. Отмечается, что также были лишены гражданства бывший депутат Верховной рады Олег Царев и артист балета Сергей Полунин. Об этом сообщал местный телеканал ТСН. Ранее петиция с требованием лишить мэра Одессы Геннадия Труханова гражданства Украины быстро собрала необходимые 25 тысяч подписей и была направлена на рассмотрение президенту. Основанием для обращения стали сообщения в СМИ о якобы наличии у Труханова российского паспорта, что он сам отрицал. Решение о лишении гражданства было принято после рассмотрения этих обращений и подозрений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...