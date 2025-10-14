Зеленский лишил украинского гражданства мэра Одессы, депутата и артиста

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о лишении гражданства трех человек — мэра Одессы Геннадия Труханова, бывшего нардепа Олега Царева и артиста балета Сергея Полунина. Об этом заявила ведущая украинского телемарафона со ссылкой на источники в администрации Зеленского.
«Лишить украинского гражданства Геннадия Труханова — городского главу Одессы <…>. Соответствующие указы подписаны», — заявила телеведущая. Отмечается, что Труханов не имеет права занимать пост мэра без гражданства.
Отмечается, что также были лишены гражданства бывший депутат Верховной рады Олег Царев и артист балета Сергей Полунин. Об этом сообщал местный телеканал ТСН.
Ранее петиция с требованием лишить мэра Одессы Геннадия Труханова гражданства Украины быстро собрала необходимые 25 тысяч подписей и была направлена на рассмотрение президенту. Основанием для обращения стали сообщения в СМИ о якобы наличии у Труханова российского паспорта, что он сам отрицал. Решение о лишении гражданства было принято после рассмотрения этих обращений и подозрений.
