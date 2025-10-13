13 октября 2025

Мэр Одессы Труханов попытался оправдаться после обвинений о связях с РФ

Власти Украины лишили Труханова гражданства
Мэр Одессы Геннадий Труханов официально опроверг сообщения о наличии у него российского паспорта. Соответствующее заявление градоначальник сделал в своем telegram-канале. Таким образом, Труханов публично отреагировал на появившиеся в СМИ слухи о его российском гражданстве.

«История о моем якобы российском гражданстве возникает стабильно раз в несколько лет, особенно перед выборами или другими важными политическими процессами в стране», — заявил мэр Одессы. В своем сообщении Труханов также подчеркнул, что ранее уже проходил все предусмотренные законом проверки.

Комиссия, действующая при президенте Украины, приняла решение об аннулировании гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова в связи с подозрениями в наличии у него российского гражданства. Согласно информации, распространенной изданием «Думская», решение вступит в силу после соответствующего указа президента Украины Владимира Зеленского, напоминает «Царьград».

