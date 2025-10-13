Мэр Одессы Труханов попытался оправдаться после обвинений о связях с РФ

Мэр Одессы Геннадий Труханов официально опроверг сообщения о наличии у него российского паспорта. Соответствующее заявление градоначальник сделал в своем telegram-канале. Таким образом, Труханов публично отреагировал на появившиеся в СМИ слухи о его российском гражданстве.
«История о моем якобы российском гражданстве возникает стабильно раз в несколько лет, особенно перед выборами или другими важными политическими процессами в стране», — заявил мэр Одессы. В своем сообщении Труханов также подчеркнул, что ранее уже проходил все предусмотренные законом проверки.
Комиссия, действующая при президенте Украины, приняла решение об аннулировании гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова в связи с подозрениями в наличии у него российского гражданства. Согласно информации, распространенной изданием «Думская», решение вступит в силу после соответствующего указа президента Украины Владимира Зеленского, напоминает «Царьград».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.