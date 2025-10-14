В ДТП в Дагестане погибли сотрудники Росгвардии

Два человека погибли в результате ДТП в Дагестане с участием военного грузовика «Урал». Предположительно, они являлись сотрудниками Росгвардии. Об этом сообщили в пресс-службе МВД региона.
«Сегодня, 14 октября, примерно в 15:00, на 36 км автодороги „Буйнакск — Гимры — Чирката“ в Унцукульском районе водитель военного грузовика „Урал“ не справился с управлением, в результате чего автомобиль опрокинулся», — указано в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале ведомства.
Помимо этого отмечается, что водитель и один из пассажиров скончались на месте от полученных травм и еще шестеро были доставлены в больницу. Согласно информации telegram-канала «112», в ДТП погибли двое сотрудников Росгвардии.
На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. Выясняются обстоятельства произошедшего, а также число пострадавших и их личности, указано в сообщении.
Ранее аналогичное ДТП с опрокидыванием автомобилей произошло на трассе под Муравленко в ЯНАО, где также были жертвы и пострадавшие. Тогда в результате аварии один человек погиб, еще один был госпитализирован.
