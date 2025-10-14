Стыд за «Бригаду», звездная болезнь и борьба с алкоголем: Павлу Майкову — 50 лет

Павел Майков — известный российский актер. Свой путь он начал с главной роли в нашумевшем мюзикле «Метро», а широкую популярность получил благодаря роли Пчелы в сериале «Бригада». 15 октября Павлу Майкову исполняется 50 лет. О его личной жизни и карьере — в материале URA.RU.
Детство и юность Павла Майкова
Павел Майков родился 15 октября 1975 года в Московской области в семье водителя Сергея Сергутина и художницы Анны Майковой. У него в дворянском роду по матери — знаменитые предки: тайный советник Аполлон Майков, художник Василий Майков, поэт и директор императорских театров Аполлон Майков.
Родители Павла развелись, когда ему было 5 лет. Мать позже вышла замуж за врача-реаниматолога Александра Стоцкого, и в этом браке родилась дочь Анастасия. Позже она стала знаменитой певицей. Павел с детства хотел стать актером.
«С юных лет меня не надо было ставить на табуретку – скорее приходилось с нее снимать. Вещал на кухонном пьедестале, пародировал Ленина… Так что вопрос о поступлении был решен: только театральное и только Москва", — рассказывал Майков "7 Дней".
Однако после школы он смог поступить в ГИТИС только с третьей попытки. Между неудачными поступлениями он ходил на курсы во МХАТ, работал в кукольном театре «Зеркало». В 1998 году, наконец, он стал студентом ГИТИСа. После его окончания у Майкова почти не было предложений по работе. Он смог трудоустроится лишь в театре «Сфера».
Карьера Павла Майкова
В театре «Сфера» Майков проработал год, играл в спектакле «Вестсайдская история» персонажа Рифа. Затем трудился в театре у Сергея Арцибашева. В 1999 году Павел попал в мюзикле «Метро», постановка которого проходила на сцене Московского театра оперетты. Изначально артист получил одну из второстепенных ролей, однако на протяжении полугода репетиций он активно совершенствовал свои вокальные навыки.
«У меня все шло со скрипом. В мюзикл меня взяли для ровного счета. Благодаря Евгению Стычкину пролез, но когда был финальный конкурс, я его провалил. И тут режиссер сказал, что набрали 13 человек — плохое число, нужен 14-й. За весь спектакль у меня не было ни одной сольной партии, я пел хуже всех, это правда. И за месяц до премьеры меня попробовали на главную роль во втором составе. И все», — вспоминал актер.
За месяц до премьеры режиссер Януш Юзефович выбрал его на главную партию музыканта Ивана во втором составе. Исполнение этой роли принесло Павлу высокую оценку: он был удостоен награды на фестивале «Московские дебюты».
Огромный успех мюзикла стал переломным моментом в профессиональной жизни Павла. Ему предложили выступить в Театре имени Моссовета вместо заболевшего артиста, исполнявшего партию Симона Зилота в постановке «Иисус Христос — суперзвезда». Еще со школьных лет это произведение Эндрю Ллойда Уэббера и Тима Райса занимало особое место в его сердце. В театре Павел проработал до 2005 года.
Успех в кино и судьбоносная роль в «Бригаде»
Звездой кино актер стал в 2002 благодаря сериалу «Бригада». Он сыграл в нем одного из ключевых героев — Витю Пчелкина по кличке Пчела. Интересно, что на эту роль он попал случайно.
"Однокурсник позвал меня за компанию на пробы какой-то «Бригады». Я думал, про строителей будет фильм. Пришел, у меня фотографии спрашивают. Я ответил зло: «Нет у меня ничего, забрали уже!» Хамское поведение им понравилось, меня сразу взяли. Никто из нас представить не мог, как прогремит сериал про конченых отморозков", — рассказывал актер.
Слава вскружила голову Павлу. Позже актер признавался, что после фантастического успеха проекта и свалившейся популярности переболел «звездной болезнью». А спустя много лет после выхода картины, заявил, что считает «Бригаду» преступлением перед Россией:
"Когда показывали по телевидению наш фильм, улицы опустели, преступность уменьшилась — все сидели и смотрели «Бригаду». <…> Для меня как актера сериал «Бригада» принес пользу — известность, а для общества, людей — вред. «Бригада» — это преступление перед Россией, в котором я участвовал", — заявлял актер.
Первое время после выхода «Бригады» работы у Павла не было и наступили тяжелые времена. На фоне отсутствия съемок актер начал сильно выпивать. Только спустя три года он появился в небольшой роли в популярном сериале «Солдаты». Также он появился в сериале «Курсанты», и эту картину он называл одну из наиболее интересных. Там он сыграл роль особиста Кожина, а его партнерами по площадке были Андрей Чадов, Иван Стебунов, Елена Яковлева.
До 2015 года Майков снимался в проходящих проектах. Позже актер стал появляться в масштабных проектах. В 2020 году стартовал показ сериал «Шерлок в России», в котором Павел играет в начальника полиции. В 2021 году вышло шесть кинопроектов с участием актера, в том числе — «Пальма» и «Отпуск». После выхода сериала «Девушки с Макаровым» Майков вновь почувствовал вкус славы. Картина стала популярной, а его герой, капитан полиции Макаров, многим пришелся по душе. Позже он появился в драме «Контакт», сыграв главного героя — полицейского.
Личная жизнь Павла Майкова
Первый серьезный роман в жизни артиста произошел во время его учебы в институте. Его избранницей стала одногруппница Марьяна Березовская, которая, по слухам, была внучатой племянницей Бориса Березовского. Марьяна начала успешно зарабатывать, приобрела собственную квартиру и предложила артисту начать совместную жизнь. Однако очень скоро она попросила Майкова съехать и рассталась с ним.
Тогда Павел начала отношения с актрисой Екатериной Масловской. Они познакомились на мюзикле «Метро». Отношения развивались стремительно.
«Это Катя предложила пожениться, а я легкомысленно согласился. Шел, куда вела кривая. Поначалу сам себя обманывал, что люблю свою жену. И это все совпало с выходом «Бригады», когда у меня крышу снесло от популярности. К моменту рождения сына я стал другим человеком», — рассказывал Майков "7 Дней".
В 2003 году у них родился сын Даниил. Тогда же актер влюбился рыжеволосую Марию Саффо. Их встреча произошла перед репетицией спектакля «Куда бежал колобок», где они должны были вместе играть. В то время Саффо была в близких отношениях с режиссером этого спектакля Михаилом Горевым. Первое время они дружили семьями, и Мария даже стала крестной матерью сына Майкова. В итоге первый брак Павла распался, а в 2006 году он женился на Марии Саффо. Совместных детей у них нет.
Сын Павла до девятилетнего возраста проживал вместе с матерью, после чего переехал к отцу. Завершив обучение в общеобразовательной школе, а также окончив музыкальную школу по специальности «ударные инструменты», Даня поступил в один из столичных вузов на факультет звукорежиссуры.
Где сейчас Павел Майков
Актер по-прежнему активно участвует в кинопроектах. Среди его недавних работ — фильмы «Она такая классная» и «Между нами лето». Помимо этого, он задействован в съемках картин «Большая земля», «Теория большой лжи» и «Папа Миа».
Все свое свободное время он уделяет своей семье, и старается больше времени проводить за городом. «Я вообще очень редко передвигаюсь по Москве, живу за городом и в этот город приезжаю очень редко. Поэтому я заезжаю на машине и на машине выезжаю», — рассказывал Павел.
