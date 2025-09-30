В Госдуме раскрыли, какая категория пенсионеров получит прибавку к пенсии 1 октября

Военные пенсионеры и сотрудники силовых ведомств России с 1 октября 2025 года получат проиндексированные пенсии, сообщил депутат Госдумы, член комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. По его словам, перерасчет пенсий связан с повышением денежного довольствия для военнослужащих и представителей МВД, Росгвардии, ФСИН и других силовых структур.
«С 1 октября в России стартует очередная индексация пенсий, и в этот раз она затронет прежде всего военных пенсионеров и тех, кто получает пенсии по линии силовых ведомств <...> размер повышения составит 7,6% — именно на такую величину увеличиваются оклады по должности и званию, а вместе с ними автоматически пересчитываются и пенсионные выплаты», — заявил Говырин в интервью «Известям». По информации депутата, гражданские пенсионеры уже получили основные индексации в текущем году: страховые выплаты увеличились с января, а социальные — с апреля.
С октября также стартуют дополнительные выплаты для пенсионеров старше 80 лет. В этом случае фиксированная часть пенсии удваивается, а также предусмотрена надбавка на уход за пожилыми гражданами. Ранее глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов напоминал, что индексация военных пенсий проводится дважды в год — в начале года и 1 октября, а ее размер и механизм определяются в ходе бюджетного процесса. Аналогичные меры ежегодно затрагивают не только пенсионеров Минобороны, но и сотрудников других силовых ведомств, а также гражданский персонал федеральных учреждений.
