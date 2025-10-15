У россиян стало меньше налички в кошельке

Средний объем наличных, которые россияне ежедневно держат при себе, снизился на 29% по сравнению с прошлым годом, говорится в результатах опроса Superjob. Опрос проводился среди 10 тысяч экономически активных жителей миллионников старше 18 лет с 9 сентября по 13 октября 2025 года.

«Россияне в среднем носят с собой 3,5 тыс. руб. наличными, за год сумма сократилась на 29% — с 4,9 тыс», — следует из данных опроса. Согласно результатам, люди с высшим образованием носят меньше налички чем выпускники СПО, также отмечается что молодежь в среднем носит вдвое меньше наличных чем люди старше 45 лет.

Среди причин отказа от налички респонденты называют выгодные ставки для вкладов и развитие способов безналичной оплаты. Ранее в Центробанке рассказали о рекордном росте числа безналичных расчетов почти до 87%, о чем писал RT. По мнению экспертов рост произошел на фоне пандемии и санкций, а также развитии финансового сектора и технологий. Аналитики прогнозируют рост этого параметра до 92% в ближайшие годы.

