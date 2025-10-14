Свердловчане массово жалуются на работу мобильного интернета

Жители Свердловской области утром 15 октября массово пожаловались на работу мобильного интернета. Это следует из данных детектора сбоев DownDetector.
Согласно аналитике, чаще всего жители жалуются на интернет от операторов связи Tele2, «Т-Мобайл», «Мегафон», Yota, а также на работу мессенджера Telegram. Всего за последний час насчитывается 300 жалоб. Их прирост зафиксирован в 10:45.
Ограничения связаны с введением предупреждения о возможной атаке БПЛА в Свердловской области. Силовики предостерегли жителей о возможных фейках, распространяемых с целью посеять панику.
Обновлено в 12:55 (10:55 по МСК)
В пресс-службе «Мегафона» порекомендовали в этот период пользоваться Wi-Fi. Такие сервисы, как «Госуслуги», маркетплейсы и такси, будут работать и без него.
