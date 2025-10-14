14 октября 2025

Свердловчане массово жалуются на работу мобильного интернета

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На работу интернета поступило сотни жалоб
На работу интернета поступило сотни жалоб Фото:
новость из сюжета
В Свердловской области ограничили мобильный интернет

Жители Свердловской области утром 15 октября массово пожаловались на работу мобильного интернета. Это следует из данных детектора сбоев DownDetector.

Согласно аналитике, чаще всего жители жалуются на интернет от операторов связи Tele2, «Т-Мобайл», «Мегафон», Yota, а также на работу мессенджера Telegram. Всего за последний час насчитывается 300 жалоб. Их прирост зафиксирован в 10:45.

Ограничения связаны с введением предупреждения о возможной атаке БПЛА в Свердловской области. Силовики предостерегли жителей о возможных фейках, распространяемых с целью посеять панику.

Обновлено в 12:55 (10:55 по МСК)

В пресс-службе «Мегафона» порекомендовали в этот период пользоваться Wi-Fi. Такие сервисы, как «Госуслуги», маркетплейсы и такси, будут работать и без него.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители Свердловской области утром 15 октября массово пожаловались на работу мобильного интернета. Это следует из данных детектора сбоев DownDetector. Согласно аналитике, чаще всего жители жалуются на интернет от операторов связи Tele2, «Т-Мобайл», «Мегафон», Yota, а также на работу мессенджера Telegram. Всего за последний час насчитывается 300 жалоб. Их прирост зафиксирован в 10:45. Ограничения связаны с введением предупреждения о возможной атаке БПЛА в Свердловской области. Силовики предостерегли жителей о возможных фейках, распространяемых с целью посеять панику. Обновлено в 12:55 (10:55 по МСК) В пресс-службе «Мегафона» порекомендовали в этот период пользоваться Wi-Fi. Такие сервисы, как «Госуслуги», маркетплейсы и такси, будут работать и без него.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...