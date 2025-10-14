14 октября 2025

Свердловчан предупредили об угрозе атаки БПЛА

В Свердловской области объявили режим реагирования на возможную атаку БПЛА
Предупреждение действует временно
В Свердловской области утром 15 октября объявили об угрозе атаки БПЛА. Из-за предупреждения возможны временные ограничения на работу мобильного интернета, рассказали в антитеррористической комиссии региона.

«Специальные службы отслеживают оперативную обстановку», — пояснили там. На предприятиях вводятся собственные порядки реагирования, а госучреждения продолжают работу в штатном режиме.

Силовики предупредили telegram-каналы и СМИ об уголовной и административной ответственности за рассылку фейков. «Возможны попытки распространения фейковых фото и видео с целью посеять панику», — подчеркнули правоохранители.

