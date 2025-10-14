Губернатор Челябинской области Алексей Текслер похвалил участников третьего Всероссийского детского экологического форума в Челябинске, отметив его растущую профессиональную зрелость и значимость для всей страны. Глава региона рассказал об успехах челябинских экологов.
«Этот форум каждый год становится всё более профессиональным. Команды из разных регионов России предлагают очень интересные проекты и инициативы, а затем защищают их перед экспертами. В этом году на первом этапе участвовало 79 регионов, а в финал прошли 50 команд, которые к нам сюда. В финал также попала со своим проектом команда из Челябинской области», — рассказал губернатор.
Глава региона отметил, что участники не только представляют проекты, связанные с экологией, но и получают практический опыт — экскурсии на предприятия, посещения природных объектов региона, обучение у экспертов. «Это помогает им развивать навыки, получать новые знания и компетенции. Например, прошлым летом ребята занимались созданием видеороликов и контента, которые распространялись по школам и системам дополнительного образования по всей стране. Проекты действительно начинают реализовываться, находя отклик в других регионах».
Текслер обратил внимание на новый проект челябинских школьников, в котором ребята связали природные объекты региона с темой Великой Отечественной войны, что, по его мнению, является очень интересным способом рассказать о богатстве региона. «Вопросы, которые задают ребята, очень профессиональные — они интересуются будущим, профессией эколога. Это говорит о массовом вовлечении молодежи в экологическую повестку и их стремлении связать свою жизнь с этим направлением. Наши дети — наше будущее, и важно, чтобы они понимали роль экологии в будущем страны», — отметил губернатор.
Губернатор поблагодарил партнеров, особенно фонд «Компас», который организует форум, а также Министерство экологии. «Этот форум становится всероссийским и ключевым событием в экологической сфере. Мы делаем всё, чтобы экологическая повестка развивалась, а молодое поколение становилось настоящими защитниками природы», — подчеркнул он.
Текслер пояснил, что за последние годы в регионе реализуется ряд инициатив по рекультивации свалок, внедряются экологические стандарты, предприятия участвуют в добровольных программах по улучшению окружающей среды. Эти усилия помогают Челябинской области сохранить свои природные богатства и стать примером экологической ответственности в России.
