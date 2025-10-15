Песков ответил на нападки Трампа на БРИКС

Песков: объединение БРИКС ничего не планировало против валют третьих стран
Объединение стран БРИКС ничего не планировало против валют третьих стран. Страны-участницы разделяют общее видение перспектив взаимного сотрудничества на благо народов этих государств. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«БРИКС плюс, кстати, никогда ничего не планировало против третьих стран, против каких-то валют. Это объединение тех государств, которые разделяют общее видение перспектив взаимного сотрудничества на благо народов этих стран и в интересах процветания, стабильности и предсказуемости тех континентов, на которых они находятся», — ответил Песков на просьбу журналистов прокомментировать заявление лидера США Дональда Трампа о том, что страны — участницы БРИКС якобы активно покидают это объединение, опасаясь американских пошлин. Слова Пескова передает корреспондент URA.RU.

Пресс-секретарь президента также подчеркнул, что все тезисы зафиксированы во всех итоговых документах встреч, которые проводились и проводятся на высшем и экспертном уровнях. «Что касается того, что все страны вышли [из БРИКС], я, честно говоря, такой информацией не располагаю», — сказал Песков журналистам.

Как сообщали СМИ, Трамп на встрече с аргентинским лидером Хавьером Милеем заявил, что страны якобы активно покидают БРИКС, опасаясь американских пошлин. Какие конкретно страны якобы решили выйти из объединения, Трамп при этом не уточнил. На самом деле ни одна из стран из объединения с момента его создания не выходила.

