В России могут снизить ставку по семейной ипотеке до 4% для многодетных семей. Об этом сообщила аналитик Института комплексных стратегических исследований Елена Киселеву. По ее словам, соответствующее решение рассматривается на фоне обсуждения повышения ставки для семей с одним ребенком.
"Решение о снижении ставки по семейной ипотеке для многодетных семей до 4% вполне могут принять, поскольку одновременно планируется поднять ставку для семей с одним ребенком с нынешних 6% до 10–12%", — сказала Киселева. Ее слова передает "Газета.Ru".
Сейчас по программам льготной ипотеки основными заемщиками выступают семьи с одним ребенком до шести лет, на них приходится до 40% всех кредитов. Семьи с тремя и более детьми составляют менее 1% от общего числа получателей.
По данным аналитика, снижение ставки до 4% затронет небольшую группу заемщиков, но даже в этом случае сохраняются серьезные ограничения. В частности, остается высокий первоначальный взнос — не менее 20% от стоимости жилья. Дополнительным барьером выступает рост цен на квартиры: выгода от низкой ставки может быть нивелирована увеличением стоимости недвижимости.
Кроме того, как уточнила Киселева, 20% многодетных семей по-прежнему относятся к малообеспеченным, что затрудняет доступ к ипотечным кредитам. Эксперт подчеркнула, что ежемесячный платеж зависит не только от ставки, но и от других условий кредита, в том числе стоимости недвижимости и размера первоначального взноса.
Киселева добавила, что при снижении ставки с 6% до 4% средний ежемесячный платеж по ипотеке может уменьшиться на 20–25%. Для точного расчета суммы аналитик рекомендовала использовать ипотечные калькуляторы на сайтах банков.
Ранее президент Ассоциации ипотечных брокеров Кристина Малхасян сообщила, что предоставление льготной ипотеки при условии рождения ребенка заслуживает одобрения, если на выполнение подобного обязательства будет отведен достаточный срок — до пяти лет. По мнению эксперта, внедрение такой инициативы в перспективе может оказаться выгодным и для банковского сектора, передает "Национальная служба новостей".
